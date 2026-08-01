Zelenski amenaza con unificar dos guerras

Pero fue dos días antes, el 25 de julio, cuando el acercamiento de Ucrania a Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel, quizás determinante, cuando Kiev ordenó el ataque a un buque petrolero iraní en el mar Caspio.

En su nueva e imprevista cruzada contra Irán, Zelenski también afirmó que la inteligencia ucraniana tenía pruebas de que Rusia había compartido imágenes satelitales con Teherán, condición que le ha permitido a Irán atacar instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y objetivos precisos de los Estados del Golfo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, expuso claramente en X las razones de este ataque en el Mar Caspio cuando aseguró que “El régimen de Teherán es cómplice directo de la agresión rusa contra Ucrania, alimentando la guerra criminal de Moscú con armas que han matado a ucranianos desde 2022”. Por su parte, el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Korniychuk, insistió en que Ucrania e Israel se enfrentaban al mismo “eje del mal” en frentes diferentes.

Unificar guerras

El interés de Zelenski no sería otro que unificar las dos guerras y evidenciar que, frente a la retracción europea a involucrarse en el conflicto contra Irán, Ucrania no teme contribuir con su apoyo a los Estados Unidos. En el juego de espejos que se está planteando en la geopolítica global, la asociación sería simple: si Rusia es Irán, no habría dudas de que Ucrania sería la Israel de Europa del Este.

La apuesta del presidente ucraniano es arriesgada. Si ambas guerras se fusionan, Ucrania deja de ser solo receptora de asistencia militar estadounidense y se convertiría en participante directa de la guerra de Washington contra Teherán. Del mismo modo, Estados Unidos dejaría de ser el principal proveedor de armas de Ucrania y se convertiría en un beligerante activo contra Rusia.

Esta nueva dinámica también resultaría atractiva para Israel, ya que revitalizaría la guerra contra Irán, internacionalizando aún más el conflicto al involucrar a los gobiernos europeos en el escenario iraní debido a su firme compromiso con Ucrania. Frente a las próximas elecciones generales que tendrán lugar en Israel, una reorientación general de la guerra en Medio Oriente podría significar un nuevo aliciente para el golpeado gobierno de Netanyahu.

Ucrania al mando de la OTAN

Por otro lado, el presidente ucraniano asumiría de este modo uno de los máximos desafíos de su política exterior: convertirse en el verdadero espíritu de la OTAN, contribuyendo a la defensa de Estados Unidos sin pertenecer formalmente a la Alianza Atlántica, aunque intentando, de ese modo, obtener el visto bueno de Trump para posibilitar su incorporación al bloque cuanto antes.

De igual modo, Zelenski pretende fortalecer los vínculos con Trump en un momento clave del rearme ucraniano, y cuando parece que los socios europeos no estarán a la altura de cumplir, en tiempo y forma, el alto nivel de exigencia y de reclamos que en materia de aparataje defensivo ha estado planteando la administración central en Kiev.

El interés del gobernante ucraniano es concreto y apunta a reforzar las defensas antimisiles por medio de la aplicación de una sugerencia de la Casa Blanca en la última cumbre de la OTAN realizada a principios de julio en Ankara, Turquía. Trump se habría comprometido a otorgarle a Kiev la licencia para producir misiles interceptores Patriot, una urgencia de Ucrania frente a la ofensiva militar desplegada por Moscú.

Los misiles Patriot han estado en lo más alto de la lista de deseos de Zelenski desde hace algún tiempo, pero después de los últimos ataques masivos contra Irán, estos interceptores de defensa aérea han escaseado cada vez más. Sin embargo, no sería esta la solución definitiva requerida por Kiev, ya que coproducir los sofisticados interceptores PAC-2 y PAC-3 en territorio ucraniano implica un largo proceso político, legal y técnico.

Lo cierto es que, frente a todo pronóstico, el clima político respecto a Ucrania parecería estar cambiando nuevamente. En su corta visita a los Estados Unidos, el establishment político le hizo un particular homenaje al presidente ucraniano, ya que la mayoría del Senado mostró su disposición a dar un tratamiento exprés a un nuevo paquete de sanciones contra Moscú focalizado, esta vez, contra aquellos gobiernos que compren petróleo o gas de procedencia rusa.

Las resistencias que todavía existen contra este proyecto (de hecho, el último en el que participó el fallecido senador Graham) se centran más en el poder creciente que alcanzaría Trump en medio de su política arancelaria global, y no tanto en los perjuicios que podría acarrear una medida de esta naturaleza, cuando Ucrania ya ha venido golpeando los depósitos petroleros, las refinerías y los buques cargueros rusos, contribuyendo de ese modo a una escasez generalizada de combustible.

Por otro lado, parte de la ultraderecha estadounidense está dispuesta a contribuir en este proceso de lavado de imagen. Figuras populares como la influencer y dirigente de MAGA Laura Loomer no solo han comenzado a revertir las críticas constantes contra Zelenski, a quien siempre vieron como una figura política débil y asociada a la anterior administración demócrata de Joe Biden, sino que ahora además apoyan la creciente asociación militar de Moscú con Teherán bajo la idea de que, para matar a soldados estadounidenses, Irán utiliza armamento fabricado en Rusia.

Un planteo altamente controversial y con peligrosas derivaciones políticas que es resistido dentro de la Casa Blanca, empezando por el propio presidente Donald Trump. Después de la fallida incursión bélica contra Irán, nadie en el gobierno republicano busca seriamente una renovada guerra cuyo frente se amplíe desde Europa del Este a Medio Oriente. Más aún, después de que Estados Unidos escuchara la oferta de mediación de Rusia para enfriar las tensiones siempre a punto de explotar con el régimen de los ayatolas.

En la conflictiva cumbre presidencial sostenida en Washington a principios de febrero del año pasado, Trump acusó a su par ucraniano de jugar con la idea de una tercera Guerra Mundial. Por lo visto en estos últimos días, la apreciación del caudillo republicano no estuvo tan desacertada.

Daniel Kersffeld para Página12