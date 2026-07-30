Levantan el paro de trabajadores en Canal 12 a partir del viernes

La asamblea de Adet también manifestó el rechazo a la actitud del canal “de no concurrir al ámbito tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)” a la mañana de hoy. El sindicato saludó “la dignidad y la entereza demostradas en estos días” que dan la certeza “de que la unidad es nuestra fuerza”, complementaron.

Adet agradeció “a todos quienes durante cuatro días mantuvieron firme la medida de paro” que marcó “un momento histórico de movilización” sin antecedentes “en la televisión privada del Uruguay”. Así como reconoció “el apoyo recibido de parte de colegas, organizaciones y de la opinión pública en general”.

Por último resolvieron “mantener informados al MTSS y a la Comisión Parlamentaria” que los recibió, así como “al PITCNT para que puedan realizar un seguimiento de esta situación”.

En caso de haber tenido una reunión favorable a la mañana, el sindicato había anunciado que podía haber levantar el paro a las 15 horas, lo que finalmente no se concretó. Además el día de ayer Adet resolvió suspender los beneficios comprendidos en diferentes convenios a dos afiliadas que no se plegaron a los paros.