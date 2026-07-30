Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Canal 12 | paro | convenio colectivo

Histórico

Levantan el paro de trabajadores en Canal 12 a partir del viernes

Sigue el conflicto con Canal 12 por las fuentes de trabajo y el convenio colectivo mientras agradecen el apoyo recibido durante los cuatro días de paro

Trabajadores de Canal 12 se concentraron el martes en la puerta del MTSS.

Trabajadores de Canal 12 se concentraron el martes en la puerta del MTSS.

 Imagen tomada de @EPreve
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El sindicato continúa en lucha “por las fuentes de trabajo” y en búsqueda de mantener “el convenio colectivo, conquistado a través de varias décadas de negociación”, anunciaron en un comunicado.

La empresa propuso instalar una mesa de negociación bipartita a la que Adet aceptó participar “como gesto de buena voluntad de los trabajadores” que permita abrir “una puerta al diálogo” que siempre buscaron “y que nunca se debió interrumpir”, indicaron.

La asamblea de Adet también manifestó el rechazo a la actitud del canal “de no concurrir al ámbito tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)” a la mañana de hoy. El sindicato saludó “la dignidad y la entereza demostradas en estos días” que dan la certeza “de que la unidad es nuestra fuerza”, complementaron.

Adet agradeció “a todos quienes durante cuatro días mantuvieron firme la medida de paro” que marcó “un momento histórico de movilización” sin antecedentes “en la televisión privada del Uruguay”. Así como reconoció “el apoyo recibido de parte de colegas, organizaciones y de la opinión pública en general”.

Por último resolvieron “mantener informados al MTSS y a la Comisión Parlamentaria” que los recibió, así como “al PITCNT para que puedan realizar un seguimiento de esta situación”.

En caso de haber tenido una reunión favorable a la mañana, el sindicato había anunciado que podía haber levantar el paro a las 15 horas, lo que finalmente no se concretó. Además el día de ayer Adet resolvió suspender los beneficios comprendidos en diferentes convenios a dos afiliadas que no se plegaron a los paros.

Temas

Te puede interesar