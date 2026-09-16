Inumet prevé estabilidad y repunte térmico, mientras MetSul advierte inestabilidad primaveral

El mapa meteorológico para el territorio uruguayo muestra una transición clave. Tras las jornadas caracterizadas por masas de aire frío, nieblas y heladas en áreas rurales, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) proyecta una clara estabilización con rotación de vientos que impulsará un ascenso paulatino de las temperaturas en todo el país. No obstante, los modelos de seguimiento de la agencia brasilera MetSul advierten por la volatilidad propia del cambio de estación, donde el choque de masas térmicas incrementa el riesgo de variaciones bruscas en la región del Atlántico Sur.
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De acuerdo con el informe oficial de Inumet, las mañanas continuarán registrando marcas térmicas bajas, pero la rotación paulatina del viento hacia el sector noreste favorecerá tardes frescas a templadas. El panorama general se mantendrá con baja probabilidad de precipitaciones y paulatina disminución de la nubosidad en la franja sur y metropolitana.
Por su parte, la agencia privada MetSul subraya que la cuenca del Río de la Plata ingresa en un período propenso a la formación de sistemas de baja presión y ciclones extratropicales. La interacción entre el aire templado proveniente del norte y los impulsos fríos del sur genera un escenario típico de la transición primaveral, lo que podría derivar en episodios de inestabilidad puntual hacia la segunda mitad del mes.
Pronóstico por zonas
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Montevideo y Área Metropolitana: Inumet prevé temperaturas mínimas que se ubican entre los 5 °C y 6 °C, con máximas que irán en aumento gradual desde los 13 °C hasta alcanzar los 20 °C hacia el cierre de la semana. Los cielos evolucionarán de algo nubosos a despejados, con presencia de neblinas matinales.
Interior y Zonas Rurales: En las regiones Centro, Este y Norte se mantienen registros de heladas agrometeorológicas con valores cercanos a los 0 °C en la madrugada. Durante la tarde, las máximas experimentarán una recuperación significativa, superando los 19 °C a 22 °C en el Litoral Norte.
Perspectiva regional (MetSul): El organismo de Rio Grande do Sul monitorea el comportamiento de los frentes en el Atlántico Sur. A pesar de la tregua de buen tiempo en el corto plazo, recomiendan mantener la atención sobre el desarrollo de rachas de viento en la franja costera a medida que se intensifique el flujo de aire cálido.