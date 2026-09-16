Inumet prevé estabilidad y repunte térmico, mientras MetSul advierte inestabilidad primaveral

El mapa meteorológico para el territorio uruguayo muestra una transición clave. Tras las jornadas caracterizadas por masas de aire frío, nieblas y heladas en áreas rurales, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) proyecta una clara estabilización con rotación de vientos que impulsará un ascenso paulatino de las temperaturas en todo el país. No obstante, los modelos de seguimiento de la agencia brasilera MetSul advierten por la volatilidad propia del cambio de estación, donde el choque de masas térmicas incrementa el riesgo de variaciones bruscas en la región del Atlántico Sur.