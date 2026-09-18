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Sociedad MetSul | pronóstico |

Pronóstico

Inumet y MetSul prevén jornadas frías y cielo nublado en Uruguay antes de un progresivo ascenso térmico

El organismo oficial y la agencia brasileña advierten sobre inestabilidad primaveral y bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Pronóstico según Inumet y Metsul

Pronóstico según Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus proyecciones del tiempo para Uruguay, coincidiendo en la presencia de un ambiente frío a fresco durante las primeras horas de la jornada, con abundante nubosidad y un gradual incremento de las temperaturas hacia el inicio de la próxima semana.

Pronóstico

De acuerdo con el boletín oficial de Inumet, el territorio nacional experimentará mañanas frías con formación de neblinas y bancos de niebla en diversas zonas del país. Las temperaturas mínimas se ubicarán en valores bajos en los departamentos del centro y sur, con cielo nuboso a algo nuboso y periodos de cobertura total. Hacia la tarde, las máximas tendrán un aumento moderado, manteniendo jornadas templadas a frescas.

Por su parte, la agencia MetSul advirtió sobre el comportamiento típico de la inestabilidad primaveral en la región. El reporte de la entidad brasileña señala que la masa de aire frío que predomina sobre el Cono Sur tenderá a desplazarse paulatinamente, abriendo paso a un flujo de vientos del sector norte que favorecerá la recuperación de los termómetros en los próximos días. Sin embargo, no se descarta la presencia de precipitaciones escasas y aisladas en zonas costeras y del este del país debido a la circulación periférica de sistemas de baja presión.

Ambos organismos aconsejan a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones diarias de los avisos meteorológicos, en particular ante eventuales variaciones de visibilidad por nieblas matinales en rutas nacionales.

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