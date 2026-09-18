El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus proyecciones del tiempo para Uruguay, coincidiendo en la presencia de un ambiente frío a fresco durante las primeras horas de la jornada, con abundante nubosidad y un gradual incremento de las temperaturas hacia el inicio de la próxima semana.
Pronóstico
Inumet y MetSul prevén jornadas frías y cielo nublado en Uruguay antes de un progresivo ascenso térmico
El organismo oficial y la agencia brasileña advierten sobre inestabilidad primaveral y bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional.