Inumet y MetSul prevén jornadas frías y cielo nublado en Uruguay antes de un progresivo ascenso térmico

Por su parte, la agencia MetSul advirtió sobre el comportamiento típico de la inestabilidad primaveral en la región. El reporte de la entidad brasileña señala que la masa de aire frío que predomina sobre el Cono Sur tenderá a desplazarse paulatinamente, abriendo paso a un flujo de vientos del sector norte que favorecerá la recuperación de los termómetros en los próximos días. Sin embargo, no se descarta la presencia de precipitaciones escasas y aisladas en zonas costeras y del este del país debido a la circulación periférica de sistemas de baja presión.