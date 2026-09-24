Giro primaveral en Uruguay: tras heladas matinales, se consolida ascenso térmico y probable inestabilidad

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul advirtieron sobre una marcada variabilidad atmosférica en Uruguay. Tras el paso de la primera masa de aire frío de la primavera astronómica —que dejó heladas agrometeorológicas y mínimas cercanas a los 0 °C en el interior—, el país experimenta un notorio salto térmico de hasta 12 grados hacia el final de la semana.
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Ascenso térmico y variabilidad por regiones
De acuerdo con las proyecciones oficiales de Inumet, la masa de aire frío comienza a retirarse, dando paso a vientos predominantes del sector norte y noreste que impulsan el aumento paulatino de las temperaturas en todo el territorio nacional.
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Montevideo y Área Metropolitana: Las temperaturas máximas registran un salto significativo, pasando de registros muy fríos a marcas primaverales de hasta 22 °C y 23 °C durante la tarde. Las mañanas se mantendrán frescas, con presencia de neblinas y cielo algo nuboso a cubierto.
Interior y Litoral Oeste: Las heladas agrometeorológicas ceden paulatinamente. Se prevén máximas de entre 18 °C y 23 °C en las zonas centro y sur, mientras que en el litoral norte y noreste las marcas térmicas se elevarán entre los 27 °C y 29 °C de cara al fin de semana.
Inestabilidad primaveral hacia el fin de semana
Tanto Inumet como MetSul señalan que este ambiente templado a cálido estará acompañado por un progresivo incremento de la humedad y la nubosidad.
Mientras que el cierre de la semana laboral mantendrá condiciones mayoritariamente secas en gran parte del país, los modelos numéricos de ambas entidades anticipan un desmejoramiento de la estabilidad hacia el fin de semana. Se pronostica un aumento de la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas a partir del sábado en el norte del país, extendiéndose hacia el sur durante la jornada del domingo.
Ante la ocurrencia de amplitudes térmicas pronunciadas y la formación de bancos de niebla en rutas nacionales durante las primeras horas de la mañana, los organismos recomiendan precaución en el tránsito y el monitoreo permanente de los avisos meteorológicos.