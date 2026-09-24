Giro primaveral en Uruguay: tras heladas matinales, se consolida ascenso térmico y probable inestabilidad

Mientras que el cierre de la semana laboral mantendrá condiciones mayoritariamente secas en gran parte del país, los modelos numéricos de ambas entidades anticipan un desmejoramiento de la estabilidad hacia el fin de semana. Se pronostica un aumento de la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas a partir del sábado en el norte del país, extendiéndose hacia el sur durante la jornada del domingo.

Ante la ocurrencia de amplitudes térmicas pronunciadas y la formación de bancos de niebla en rutas nacionales durante las primeras horas de la mañana, los organismos recomiendan precaución en el tránsito y el monitoreo permanente de los avisos meteorológicos.