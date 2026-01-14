Hacete socio para acceder a este contenido

La amenaza a la independencia de la Reserva Federal y sus consecuencias

Un análisis del Instituto PIIE informó que la administración Trump estaba investigando a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

Recientemente, un análisis del Instituto PIIE, escrito por Jason Furman, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca entre 2013 y 2017, se adentra en el intento del ex presidente Donald Trump de ejercer control sobre la Reserva Federal, lo que plantea preocupaciones serias sobre la independencia del banco central estadounidense.

En este contexto, se informó que la administración Trump estaba investigando a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, con acusaciones de impropiedades financieras, un movimiento calificado por Powell como un intento deshonesto de venganza por el rechazo de la Fed a seguir los deseos del presidente. Este episodio ha sido visto como una violación shocking de la independencia histórica de la Reserva Federal, alineando a Estados Unidos con naciones autoritarias en un camino hacia la ruina financiera.

El impacto inmediato en los mercados fue de indiferencia; el dólar y los precios de las acciones cayeron levemente, mientras que los precios del oro y las tasas de interés aumentaron. A pesar de estos ataques, el análisis de Furman sostiene que la situación actual en los Estados Unidos no se asemeja a lo que sucedió en Argentina o Turquía, donde los presidentes han manipulado a sus bancos centrales para fomentar políticas económicas que favorezcan intereses políticos inmediatos.

Furman menciona ejemplos como el de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien presionó a su banco central para que acatara sus órdenes, resultando en un desastre económico. También hace referencia al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, conocido por su obsesión con las tasas de interés bajas y su despido de varios gobernadores del banco central, lo que culminó en una inflación alarmante del 85%.

A diferencia de estos casos, Jay Powell, como figura central en la Fed, ha adoptado una postura prudente. En un momento de tensión en 2019, cuando Trump planteó la pregunta de quién era el enemigo mayor, si Powell o el presidente de China, Powell no se dejó provocar. Hasta noviembre de 2024, se mostraba reacio a comprometerse, contestando con un simple "no" cuando se le preguntó sobre la posibilidad de renunciar si Trump lo solicitaba.

¿Qué pasará con la Reserva Federal a partir de mayo?

Con el término del mandato de Powell como presidente en mayo, existe la posibilidad de que permanezca como gobernador hasta enero de 2028, lo que podría reforzar su posición como defensor de la independencia de la Reserva Federal. El análisis de Furman indica que las amenazas de Trump podrían, irónicamente, fortalecer la presencia de Powell, incrementando la probabilidad de que mantenga su puesto más allá de lo inicialmente previsto.

El intento de Trump de controlar la Reserva Federal no solo representa un riesgo para la independencia del banco central, sino que también podría tener efectos adversos en la economía estadounidense. A medida que la Fed trata de mantener su autonomía, el papel de Jay Powell se vuelve cada vez más crítico, reafirmando la importancia de una política monetaria independiente frente a las presiones políticas.

