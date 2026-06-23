FA respaldó a Oddone y asegura que "la política económica se encuentra en buenas manos"

El texto votado

El texto votado dice que se declara el “respaldo al señor ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y a su equipo, y la conformidad sobre lo expresado en Sala, valorando su disposición a brindar información detallada y a fundamentar con rigor técnico la estrategia económica del gobierno nacional”: “La presencia del Sr. Ministro y la solvencia de su intervención constituyen un ejercicio de la responsabilidad republicana, y reafirman que la política económica en Uruguay se encuentra en buenas manos”.

“El apoyo al rumbo económico claro y consistente, sostenido en la estabilidad macroeconómica y la administración responsable de los riesgos, frente a un contexto internacional de tensiones geopolíticas, incertidumbre creciente y reiterados shocks externos”, dice el texto, y agrega: “Que, a pesar de dicho escenario, en 2025 la gestión del equipo económico permitió combinar un manejo macroeconómico responsable con mejoras concretas para la gente. La economía uruguaya creció, se creó empleo, mejoraron los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos de los hogares, la pobreza comenzó un camino de decrecimiento, la inflación fue la más baja de los últimos 20 años y se cumplieron las metas fiscales. Asimismo, el riesgo país se encuentra en su mínimo histórico, lo cual es un claro indicador de confianza hacia nuestro país”.

“Que, si bien persisten aún importantes desafíos de cara a construir un país más próspero y justo, los resultados del primer año de gestión de gobierno sientan las bases sólidas que renuevan la confianza en el rumbo trazado”, señala, y concluye: “Finalmente, reafirma el compromiso de acompañar las transformaciones impulsadas por el gobierno, necesarias para fortalecer y reenfocar el Estado de bienestar, mejorar la matriz de protección social, acelerar el crecimiento económico y asegurar los recursos necesarios para atender los desafíos relativos a la seguridad pública, la infancia y las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entendiendo que estas prioridades constituyen el sustento de nuestro modelo de convivencia”.