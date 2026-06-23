Archivos del pasado reciente: cuatro organismos coordinarán criterios de gestión

Acceso sin restricciones a la información

Durante la actividad, Mahía señaló que el trabajo coordinado entre las instituciones, basado en criterios técnicos compartidos, representa “un paso concreto y firme” para avanzar en los procesos de verdad y justicia relacionados con el pasado reciente. Añadió que el acceso irrestricto a la información resulta fundamental para ese objetivo.

Mota explicó que el nuevo acuerdo se enmarca en una línea de trabajo que la INDDHH viene desarrollando junto al MEC para garantizar el acceso “sin restricciones” a los archivos y repositorios vinculados a ese período histórico. Recordó además que en febrero ambas instituciones habían firmado un convenio que sirvió de base para el documento rubricado este lunes, al que ahora se incorporó la Udelar.

Por su parte, Villar destacó el trabajo realizado desde 2008 con documentación específica sobre derechos humanos y sostuvo que la articulación entre los organismos permitirá sumar “fortalezas y sinergias” para profundizar las tareas en esa materia. En ese contexto, también resaltó el aporte del repositorio Luisa Cuesta, desarrollado por la Udelar.