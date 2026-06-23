Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Derechos Humanos |

"un paso concreto y firme"

Archivos del pasado reciente: cuatro organismos coordinarán criterios de gestión

El MEC, el Archivo General de la Nación, la Udelar y la INDDHH firmaron un acuerdo para el tratamiento de archivos sobre violaciones a los derechos humanos.

Archivos del pasado reciente: cuatro organismos coordinarán criterios de gestión

Archivos del pasado reciente: cuatro organismos coordinarán criterios de gestión

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Archivo General de la Nación (AGN), la Universidad de la República (Udelar) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) acordaron trabajar de forma conjunta archivos vinculados a violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente.

Según informó Presidencia, las instituciones suscribieron este lunes un acuerdo marco que apunta a establecer criterios técnicos comunes para el tratamiento de estos archivos y facilitar el acceso a la información respaldada por documentación oficial.

La firma del convenio estuvo a cargo del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la directora del AGN, Alejandra Villar; la presidenta del Consejo Directivo de la INDDHH, Mariana Mota, y el rector de la Udelar, Héctor Cancela. También participaron el director general de Secretaría del MEC, Carlos Varela Ubal, y el director de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), Miguel Lorenzoni.

Acceso sin restricciones a la información

Durante la actividad, Mahía señaló que el trabajo coordinado entre las instituciones, basado en criterios técnicos compartidos, representa “un paso concreto y firme” para avanzar en los procesos de verdad y justicia relacionados con el pasado reciente. Añadió que el acceso irrestricto a la información resulta fundamental para ese objetivo.

Mota explicó que el nuevo acuerdo se enmarca en una línea de trabajo que la INDDHH viene desarrollando junto al MEC para garantizar el acceso “sin restricciones” a los archivos y repositorios vinculados a ese período histórico. Recordó además que en febrero ambas instituciones habían firmado un convenio que sirvió de base para el documento rubricado este lunes, al que ahora se incorporó la Udelar.

Por su parte, Villar destacó el trabajo realizado desde 2008 con documentación específica sobre derechos humanos y sostuvo que la articulación entre los organismos permitirá sumar “fortalezas y sinergias” para profundizar las tareas en esa materia. En ese contexto, también resaltó el aporte del repositorio Luisa Cuesta, desarrollado por la Udelar.

Temas

Te puede interesar