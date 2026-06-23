El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Archivo General de la Nación (AGN), la Universidad de la República (Udelar) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) acordaron trabajar de forma conjunta archivos vinculados a violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente.
"un paso concreto y firme"
Archivos del pasado reciente: cuatro organismos coordinarán criterios de gestión
El MEC, el Archivo General de la Nación, la Udelar y la INDDHH firmaron un acuerdo para el tratamiento de archivos sobre violaciones a los derechos humanos.