La norma, que establece el cierre de las carnicerías los domingos, es la Ley N° 10.057, del 10 de octubre de 1941. Según su texto original declara obligatorio el cierre de todas las carnicerías los días domingo, prohibiendo cualquier actividad comercial en esos días. Durante el verano los comercios debían abrir por turnos.
Leyes antiguas de Uruguay
Prohibición de abrir carnicerías los domingos: ¿De dónde viene esta ley?
Nuevo proyecto de ley del Frente Amplio buscará derribar esta ley que data del año 1941 y declara "prohibido" abrir las carnicerías este día de la semana.