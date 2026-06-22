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Sociedad carnicerías | cambia |

Leyes antiguas de Uruguay

Prohibición de abrir carnicerías los domingos: ¿De dónde viene esta ley?

Nuevo proyecto de ley del Frente Amplio buscará derribar esta ley que data del año 1941 y declara "prohibido" abrir las carnicerías este día de la semana.

Nuevo proyecto de ley del Frente Amplio buscará derribar esta ley que data del año 1941 y declara prohibido abrir carnicerías este día de la semana.&nbsp;

Nuevo proyecto de ley del Frente Amplio buscará derribar esta ley que data del año 1941 y declara "prohibido" abrir carnicerías este día de la semana. 

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La norma, que establece el cierre de las carnicerías los domingos, es la Ley N° 10.057, del 10 de octubre de 1941. Según su texto original declara obligatorio el cierre de todas las carnicerías los días domingo, prohibiendo cualquier actividad comercial en esos días. Durante el verano los comercios debían abrir por turnos.

Los empleados que trabajaran el domingo tenían derecho a medio día de descanso en la semana siguiente. También se prohibía a cualquier otro comercio (que no fuera carnicería) vender carne fresca de ovinos y bovinos en los días y horas en que las carnicerías debían permanecer cerradas .

Eliminación

El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida incluye la derogación de esta prohibición histórica. La razón principal es que, en la práctica, esta ley ya no se cumple; sin embargo, sigue vigente, generando una anomalía regulatoria. Su derogación es un símbolo del esfuerzo por desmantelar la burocracia acumulada y simplificar el marco normativo del país, eliminando leyes obsoletas que ya no responden a la realidad actual. Es una de las muchas medidas del proyecto que buscan reducir costos de gestión para empresas y ciudadanos.

¿Qué cambia en la práctica?

El proyecto de ley, que fue presentado al Parlamento a mediados de 2026, aún no está aprobado, por lo que la ley de 1941 sigue vigente hasta que se vote su derogación. En la práctica, el cambio principal sería que el Estado dejaría de tener una norma que prohíbe algo que en los hechos ya ocurre, alineando la regulación con la realidad y despejando el camino para una mayor libertad de operación del sector.

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