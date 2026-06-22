Prohibición de abrir carnicerías los domingos: ¿De dónde viene esta ley?

Eliminación

El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida incluye la derogación de esta prohibición histórica. La razón principal es que, en la práctica, esta ley ya no se cumple; sin embargo, sigue vigente, generando una anomalía regulatoria. Su derogación es un símbolo del esfuerzo por desmantelar la burocracia acumulada y simplificar el marco normativo del país, eliminando leyes obsoletas que ya no responden a la realidad actual. Es una de las muchas medidas del proyecto que buscan reducir costos de gestión para empresas y ciudadanos.