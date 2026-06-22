Orsi confirmó el comienzo del patrullaje militar en barrios de Montevideo

La intervención del Ejército en tareas de patrullaje había sido anunciada la semana pasada por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Indicó que para que eso sea posible, se generará un acuerdo con la cartera que encabeza Sandra Lazo, según confirmó a radio Monte Carlo el diputado frenteamplista y presidente de dicha Comisión, Nicolás Mesa.

Patrullaje para prevenir

Según informó el semanario Búsqueda, citando las declaraciones del ministro, entre los objetivos de esta decisión está disuadir y prevenir homicidios en zonas conflictivas, así como el uso en operativos focalizados. Deberán ser conducidos por militares.

Durante su comparecencia ante la comisión, el ministro Negro explicó que el Poder Ejecutivo está "trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, que está muy avanzado, para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones; son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional. Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea".

Fuentes oficiales citadas por Búsqueda, los vehículos serán operados por personal militar debido a su complejidad técnica y a la necesidad de capacitación específica, aunque quedarán bajo conducción operativa policial.