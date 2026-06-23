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Política Orsi | Ley de Competitividad |

Mensaje a la población

Orsi reivindicó los logros del Gobierno: "Este es el rumbo y no lo vamos a soltar"

El presidente Yamandú Orsi utilizó sus redes sociales para destacar la baja del desempleo y mejoras en ingresos, salarios y jubilaciones.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

En un contexto de creciente exigencia sobre la gestión del gobierno y luego de que distintas encuestas registraran un aumento de la desaprobación hacia la administración encabezada por Yamandú Orsi, el presidente destacó una serie de indicadores laborales y sociales que, a su entender, muestran avances en materia de empleo, ingresos y poder adquisitivo.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario repasó cifras vinculadas al mercado laboral, los salarios, las jubilaciones y proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, al tiempo que sostuvo que los resultados tienen impacto directo en la vida cotidiana de la población.

En su mensaje, el mandatario indicó que “el desempleo bajó de 8,2% a 7,5% en un año” y que “se crearon más de 26.000 puestos de trabajo”. También afirmó que “casi 20.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral”.

En materia de ingresos, sostuvo que “el ingreso de los hogares creció 2,7% real (INE): el nivel más alto del que hay registro” y añadió que “el salario real subió 2,3% en 2025: más poder de compra que en cualquier momento de los últimos 50 años”.

Respecto a las jubilaciones, Orsi informó que el ajuste previsto para 2026 será de 5,97% nominal, lo que implica “+2,32% real sobre la inflación”. A su vez, señaló un cambio en el esquema de aumentos para las pasividades más bajas, al afirmar que los incrementos adicionales “ya no se descuentan a fin de año del ajuste, como en el periodo anterior. Ahora se acumula”.

El presidente también se refirió a la Ley de Empleo Integral, aprobada por unanimidad, que contempla subsidios de hasta el 80% del salario para la contratación de jóvenes, mujeres jefas de hogar, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Ley de competitividad

En relación a la Ley de Competitividad, enviada al Parlamento, señaló que apunta a la baja de precios en productos de primera necesidad, al apoyo de las MIPyMEs y a la reducción de costos y trámites, con un impacto estimado de “millones de dólares anuales de ahorro”.

Al cierre de su publicación, Orsi valoró que "detrás de cada número hay una familia que vive un poco mejor", aunque reconoció que Igual que "falta, y mucho". "Para eso gobernamos: para que el trabajo y el poder de compra de los uruguayos sigan creciendo. Este es el rumbo y no lo vamos a soltar. Seguimos”, sentenció.

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