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Militares patrullarán barrios de Montevideo con mayor índice de delitos

El ministro Carlos Negro afirmó que se apuesta a una "participación más activa“ de las capacidades militares en la seguridad pública.

Militares patrullarán barrios de Montevideo con mayor índice de delitos.

Militares patrullarán barrios de Montevideo con mayor índice de delitos.

 Gastón Britos / FocoUy
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Vehículos blindados del Ejército Nacional, conducidos por efectivos militares, comenzarían a patrullar zonas de Montevideo con mayor incidencia delictiva, en coordinación con la Policía Nacional, según informó recientemente el ministro del Interior, Carlos Negro.

El jerarca realizó el anuncio durante su última comparecencia ante el Parlamento, que tuvo lugar el jueves 18 de junio. Allí informó que está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para habilitar el uso de estos vehículos y que el proceso está "muy avanzado", por lo que comenzaría a ejecutarse "en los próximos días".

El ministro detalló que se trata de doce vehículos Mamba "que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional". Y agregó: "Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, Negro señaló que existe “un permanente intercambio” entre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, orientado a “buscar las formas de cooperación que dentro de la ley y la Constitución permitan una participación cada vez más activa” de las capacidades.

Más detalles del convenio

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Búsqueda, los vehículos serán operados por personal militar debido a su complejidad técnica y a la necesidad de capacitación específica, aunque quedarán bajo conducción operativa policial.

El Ministerio del Interior explicó que los blindados serán incorporados a los operativos denominados Atenea y Dominio. Atenea se orienta a la aplicación de inteligencia para la prevención de homicidios, mientras que Dominio se basa en intervenciones territoriales focalizadas.

El citado medio informó que parte de los vehículos Mamba fueron donados en 2024 por Estados Unidos en el marco de un programa de cooperación estimado en aproximadamente 14 millones de dólares. Se trata de blindados Mamba MK7 destinados a una Fuerza de Rápida Respuesta del Ejército para misiones de paz bajo mandato de Naciones Unidas.

El modelo MK7 fue diseñado para operar en escenarios con riesgo de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados, combinando protección blindada, movilidad y capacidad operativa en entornos hostiles.

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