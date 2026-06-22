Militares patrullarán barrios de Montevideo con mayor índice de delitos.

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, Negro señaló que existe “un permanente intercambio” entre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, orientado a “buscar las formas de cooperación que dentro de la ley y la Constitución permitan una participación cada vez más activa” de las capacidades.

Más detalles del convenio

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Búsqueda, los vehículos serán operados por personal militar debido a su complejidad técnica y a la necesidad de capacitación específica, aunque quedarán bajo conducción operativa policial.

El Ministerio del Interior explicó que los blindados serán incorporados a los operativos denominados Atenea y Dominio. Atenea se orienta a la aplicación de inteligencia para la prevención de homicidios, mientras que Dominio se basa en intervenciones territoriales focalizadas.

El citado medio informó que parte de los vehículos Mamba fueron donados en 2024 por Estados Unidos en el marco de un programa de cooperación estimado en aproximadamente 14 millones de dólares. Se trata de blindados Mamba MK7 destinados a una Fuerza de Rápida Respuesta del Ejército para misiones de paz bajo mandato de Naciones Unidas.

El modelo MK7 fue diseñado para operar en escenarios con riesgo de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados, combinando protección blindada, movilidad y capacidad operativa en entornos hostiles.