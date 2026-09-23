La ANP registró incremento del 32% en sus ingresos en 2025 y proyecta inversiones por US$ 42 millones

La Administración Nacional de Puertos (ANP) presentó el balance de su gestión e importantes proyecciones financieras para el quinquenio. El presidente del organismo, Pablo Genta, informó que el ejercicio 2025 cerró con un resultado positivo superior en 57 millones de dólares al de 2024, lo que representa un crecimiento del 32% interanual.
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El desempeño económico y operativo se logró pese a una caída del 23% en el tránsito de contenedores procedentes de Paraguay. Según detalló Genta, las terminales de Montevideo y Nueva Palmira continúan siendo motores clave para el comercio exterior, al canalizar el 62% del valor total exportado por el país.
Hitos operativos y récord en cargas
Durante el período se registraron avances significativos en diversos rubros de la actividad portuaria:
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Mineral de hierro: Récord de movilización a través del nodo Nueva Palmira y la estación de transferencia de Punta del Arenal, con proyecciones del sector que estiman alcanzar los 8,7 millones de toneladas para fines de 2026.
Vehículos 0 km: Crecimiento del 32% en la descarga de unidades en el puerto de Montevideo.
Pasajeros: Incremento del 14% en el tránsito de pasajeros en la capital.
Plan de inversiones para 2027
De cara al horizonte de gestión 2025-2029, la ANP prevé destinar en 2027 un presupuesto de 42 millones de dólares en inversiones propias, incluyendo obras de dragado e infraestructura clave.
Entre las obras y proyectos presupuestados se destacan:
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Accesos e infraestructura en Montevideo: Señalización y automatización del acceso ferroviario Norte, reconstrucción de pavimentos e instalación del tendido de la red interna de media tensión en la terminal capitalina.
Puertos del interior y turismo: Obras en el muelle histórico y la pasarela del Puerto Deportivo de Colonia, así como equipamiento e infraestructura general en puertos del interior.
Tecnología y gestión: Modernización de sistemas operativos, administrativos y contables en alianza con UTE, e incorporación de nuevas tecnologías de la información.
Los lineamientos estratégicos del organismo para el quinquenio se concentran en seis ejes prioritarios aprobados por el directorio: desarrollo portuario, integración multimodal, renovación tecnológica, dragado, rediseño organizacional y planificación estratégica.