Sitio memorial en Lavalleja: cayó apelación con la que ediles blancos buscaban impedir homenaje

El origen del diferendo

La polémica inició en mayo pasado, cuando la bancada de ediles del Partido Nacional presentó dos recursos administrativos contra el intendente con el objetivo de impedir la instalación del sitio de memorial frente a un cuartel en Lavalleja.

La resistencia de los ediles blancos se sostenía en el argumento de que, si bien el homenaje responde a una ley nacional vinculada a los sitios de memoria, la colocación de un monumento de esas características sobre la vía pública demandaba la aprobación formal previa de la Junta Departamental.

"La memoria no se negocia"

Tras conocerse que el recurso de apelación presentado contra la Intendencia de Lavalleja no fue interpuesto, el presidente de la Junta Departamental, Mauro Álvarez, celebró la resolución y remarcó la postura mantenida durante el proceso. “No hay razón para pedir perdón por defender la memoria, la verdad y la justicia. Mucho menos por recordar a quienes sufrieron el terrorismo de Estado", escribió en su cuenta de Facebook.

"Algunos hablaron de ilegalidades y hasta reclamaron disculpas. Nosotros elegimos otro camino: esperar, respetar los procedimientos y dejar que los hechos y los documentos hablaran. Y hoy hablan”, agregóel jerarca.

Álvarez también envió un mensaje de respaldo a las organizaciones sociales involucradas en la defensa del sitio memorial: “Un saludo enorme a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, y especialmente a los compañeros y compañeras de la Comisión de Lavalleja, por el compromiso, la perseverancia y la convicción. Porque la memoria no se negocia”.