La controversia jurídica y política en torno al sitio de memoria proyectado en el departamento de Lavalleja sumó un nuevo hito formal. Tras la iniciativa promovida meses atrás por ediles del Partido Nacional para frenar la colocación del memorial frente al Batallón de Infantería Nº 11, la Cámara de Representantes dio por desestimado el recurso interpuesto por los legisladores departamentales al haber expirado el plazo legal fijado para su pronunciamiento. Así lo informó el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV.
La memoria se queda
Sitio memorial en Lavalleja: cayó apelación con la que ediles blancos buscaban impedir homenaje
"No hay razón para pedir perdón por defender la memoria, la verdad y la justicia. Mucho menos por recordar a quienes sufrieron el terrorismo de Estado", expresó el presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, Mauro Álvarez.