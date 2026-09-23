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Política Lavalleja | memoria | memorial

La memoria se queda

Sitio memorial en Lavalleja: cayó apelación con la que ediles blancos buscaban impedir homenaje

"No hay razón para pedir perdón por defender la memoria, la verdad y la justicia. Mucho menos por recordar a quienes sufrieron el terrorismo de Estado", expresó el presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, Mauro Álvarez.

Sitio memorial en Lavalleja.

Sitio memorial en Lavalleja.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La controversia jurídica y política en torno al sitio de memoria proyectado en el departamento de Lavalleja sumó un nuevo hito formal. Tras la iniciativa promovida meses atrás por ediles del Partido Nacional para frenar la colocación del memorial frente al Batallón de Infantería Nº 11, la Cámara de Representantes dio por desestimado el recurso interpuesto por los legisladores departamentales al haber expirado el plazo legal fijado para su pronunciamiento. Así lo informó el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV.

A través de la nota oficial N.º 7577, expedida desde Montevideo con fecha 14 de setiembre de 2026 y dirigida al intendente de Lavalleja, doctor Daniel Ximénez, la Mesa de la Cámara de Representantes formalizó el cierre del trámite. El documento, firmado electrónicamente por el presidente del cuerpo, Rodrigo Goñi Reyes, y el secretario Emiliano Metediera, notifica expresamente la caducidad de los plazos constitucionales de revisión.

En el documento al que accedió este medio, la Mesa de la cámara informó que "venció el plazo de que disponía la Cámara de Representantes para expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por varios Ediles de la Junta Departamental de Lavalleja contra la Resolución Nº 1697/026 de esa Intendencia y, por tanto, se entiende como no interpuesto”.

El origen del diferendo

La polémica inició en mayo pasado, cuando la bancada de ediles del Partido Nacional presentó dos recursos administrativos contra el intendente con el objetivo de impedir la instalación del sitio de memorial frente a un cuartel en Lavalleja.

La resistencia de los ediles blancos se sostenía en el argumento de que, si bien el homenaje responde a una ley nacional vinculada a los sitios de memoria, la colocación de un monumento de esas características sobre la vía pública demandaba la aprobación formal previa de la Junta Departamental.

"La memoria no se negocia"

Tras conocerse que el recurso de apelación presentado contra la Intendencia de Lavalleja no fue interpuesto, el presidente de la Junta Departamental, Mauro Álvarez, celebró la resolución y remarcó la postura mantenida durante el proceso. “No hay razón para pedir perdón por defender la memoria, la verdad y la justicia. Mucho menos por recordar a quienes sufrieron el terrorismo de Estado", escribió en su cuenta de Facebook.

"Algunos hablaron de ilegalidades y hasta reclamaron disculpas. Nosotros elegimos otro camino: esperar, respetar los procedimientos y dejar que los hechos y los documentos hablaran. Y hoy hablan”, agregóel jerarca.

Álvarez también envió un mensaje de respaldo a las organizaciones sociales involucradas en la defensa del sitio memorial: “Un saludo enorme a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, y especialmente a los compañeros y compañeras de la Comisión de Lavalleja, por el compromiso, la perseverancia y la convicción. Porque la memoria no se negocia”.

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