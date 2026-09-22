Peñarol pierde un jugador clave pero regresan Trindade y Herrera

Como contrapartida, Diego Aguirre recupera dos soldados que ya estarían para tener minutos el jueves: Jesús Trindade y Nahuel Herrera. El volante salió sentido a los 40 minutos del primer partido del semestre, la vuelta a la actividad frente a Racing en el Centenario. Días después se confirmó un complejo desgarro de unos ocho milímetros que lo mantuvo ausente durante más de dos meses, desde aquel 12 de julio.

Por otro lado, el joven zaguero regresó a jugar en agosto tras cinco meses de baja por su operación en el hombreo, pero jugó solo dos partidos del Intermedio y sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie zurdo por un pisotón en una práctica.

Asimismo, Facundo Batista, Diego Laxalt y el argentino Gonzalo Gelini y el colombiano Luis Angulo también continúan en sanidad por sus respectivas lesiones, de entidad desconocida pero en todos los casos musculares.

Cuatro partidos en tres semanas

Las lesiones sigue siendo un tema para resolver en Peñarol, sobre todo cuando se vienen puntos claves para encaminarse al título. Este jueves el carbonero enfrentará desde las 15:30 a Danubio por la Copa AUF Uruguay y un empate le basta para pasar a la siguiente ronda.

Pero después empiezan los partidos por los puntos: el domingo jugará a las 18:30 recibe a Boston River en el Centenario (sin gente de Peñarol), y después choca contra dos rivales directos en la disputa de la Anual. Primero enfrenta a Montevideo City Torque, el miércoles 30 a las 20 horas en el Centenario. El fin de semana siguiente jugará contra Racing, también en el Centenario y con horario a confirmar. En los dos casos será en condición de visitante es decir que los hinchas aurinegros están habilitados a concurrir. Con esta seguidilla de partidos, la sanidad de Peñarol trabaja arduamente para recuperar futbolistas y llegar con su mayor potencial en la definición de la temporada.