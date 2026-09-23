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Política

En el ojo de la tormenta

Jutep y Tribunal de Cuentas analizarán contrataciones millonarias en Soriano

La Junta Departamental aprobó por unanimidad una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas. El organismo auditará gasto en talleres mecánicos.

El intendente de Soriano Guillermo Besozzi.

El intendente de Soriano Guillermo Besozzi.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Soriano bajo la conducción del blanco Guillermo Besozzi vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas la Junta Departamental de Soriano aprobó por unanimidad una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas para que examine aspectos relativos a la gestión de la comuna entre el 1° de julio de 2021 y el 31 de julio de 2026. Si bien la iniciativa, que fue planteada por la bancada de ediles del Frente Amplio (FA), aborda varios asuntos, tiene como elemento central la contratación de talleres mecánicos externos, y más específicamente, la concentración del gasto de la intendencia, lidera por el nacionalista Guillermo Besozzi, en algunos de ellos.

En 6 talleres más de 3 millones de dólares

La Diaria publicó hace algunas semanas, la intendencia de Soriano concentró en solo seis talleres mecánicos un gasto de 3,4 millones de dólares. Uno de ellos –a nombre de José Zubiaurre– recibió 983.000 dólares. La oposición departamental entiende que estas cifras son desproporcionadas y por eso ya hizo un llamado a la Junta Departamental a las autoridades departamentales. La comparecencia se concretó el 10 de agosto, cuando asistió, como intendente interino, Raúl Bruno. La bancada frenteamplista entiende que esa comparecencia dejó “más dudas que certezas”.

Posteriormente, el pasado 7 de setiembre la oposición buscó avanzar en una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas, como la que terminó aprobándose este lunes. Sin embargo, en ese momento desde el Partido Nacional (PN) se presentó una moción de orden que postergó el tratamiento.

Ahora, según supo se supo, al pedido de intervención del organismo de contralor se sumó un nuevo llamado a sala a las autoridades de la Intendencia de Soriano, así como una denuncia anónima presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Desde la Jutep señalaron que el planteo se hizo hace algunas semanas, en paralelo a que la situación tomara estado público a nivel nacional.

Aprobada la solicitud de intervención en la Junta Departamental, el edil frenteamplista Damián Alonso dijo a La Diaria que ahora “lo importante es que la auditoría que haga el Tribunal de Cuentas sea con personal técnico e independiente; que no tenga ninguna vinculación hasta el momento con la intendencia”. Esto porque, según detalló, el organismo tiene “contadoras delegadas” en la comuna.

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