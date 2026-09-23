Jutep y Tribunal de Cuentas analizarán contrataciones millonarias en Soriano

La Intendencia de Soriano bajo la conducción del blanco Guillermo Besozzi vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas la Junta Departamental de Soriano aprobó por unanimidad una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas para que examine aspectos relativos a la gestión de la comuna entre el 1° de julio de 2021 y el 31 de julio de 2026. Si bien la iniciativa, que fue planteada por la bancada de ediles del Frente Amplio (FA), aborda varios asuntos, tiene como elemento central la contratación de talleres mecánicos externos, y más específicamente, la concentración del gasto de la intendencia, lidera por el nacionalista Guillermo Besozzi, en algunos de ellos.