Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Rendición de Cuentas con los votos del FA

En la Cámara de Representantes, el proyecto había sido aprobado por mayoría, con votos de Cabildo Abierto, tras acuerdo con el oficialismo.

A pesar de que –con su mayoría– el FA desestimó todos los artículos aditivos y sustitutivos que presentaron el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) en el Senado, la discusión en particular no estuvo exenta de polémica.

Oficialismo cuestionó a la oposición

En una conferencia de prensa el oficialismo ya había anunciado que no propondría cambios al proyecto de ley, para que no tenga que ser tratado otra vez en Diputados. Además, cuestionó a la oposición por generar un “espacio político” sin diálogo.

!Sin habilitar discusión, antes de la presentación de los ministerios de su política y de para qué precisan los rubros, se celebra una conferencia en la que niegan los votos en cualquier circunstancia y después esa posición se sostiene de manera radical… es evidente que el espacio política de respaldo a la Rendición no es el que quisiéramos, sobre todo nos preocupa porque los temas que atiende la Rendición, infancia, situación de calle, la educación, son de amplio consenso. No estamos ante una Rendición de ajuste, de recorte, de gasto cero. Negar la posibilidad de incrementos para atender esta problemática, una situación en la que estuvimos en la cornisa, hace que el espacio político para poner en riesgo la Rendición sea mínimo”, dijo el senador frenteamplista Óscar Andrade.

“El problema es que la tercera cámara no puede tratar parcialmente la Rendición; la trata en su conjunto, o aprueba o cae. Es evidente que ante una lógica de mayorías que fueron construidas trabajosamente, el Frente Amplio sabe que costó muchísimo para llegar a los votos para tener Rendición de Cuentas. Y sería una señal profundamente negativa para el Uruguay, no para el Frente Amplio y el gobierno, no contar con Rendición de Cuentas. Y no parece lo más razonable que en este clima político, que no es lo que quisimos generar, ojalá hubiera existido otro espacio de diálogos y acuerdos, que tendría que haberse gestado antes de anunciar a las pocas horas de recibir la Rendición que pasara lo que pasara no estaban los votos. Bueno, es muy difícil negociar cuando esa es la primera respuesta que tenés del otro lado”, agregó.