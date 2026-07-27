La búsqueda de vivienda se vuelve más digital para comprar y vender en Uruguay

Del aviso tradicional al análisis de datos

Durante años, la búsqueda de vivienda se apoyó en información dispersa. El comprador visitaba propiedades sin demasiada comparación previa, mientras que el vendedor dependía de referencias de barrio, recomendaciones informales o publicaciones con pocos datos. Hoy, la tecnología permite ordenar mejor ese proceso.

Una plataforma digital bien utilizada puede ayudar a comparar:

Precio por metro cuadrado frente a propiedades similares.

frente a propiedades similares. Antigüedad, estado y orientación del inmueble.

Gastos comunes, contribución e impuestos.

Cercanía a transporte, servicios, centros educativos y zonas comerciales.

Historial de publicaciones y variaciones de precio.

Disponibilidad real para visitar o reservar.

El cambio más importante no es solo que haya más información, sino que el usuario puede llegar a la visita con una idea más precisa de lo que busca. Eso reduce tiempos, mejora la negociación y evita recorridas innecesarias.

El rol de la tecnología en la decisión inmobiliaria

Las herramientas digitales no sustituyen la experiencia profesional. Más bien, permiten que esa experiencia se use de forma más eficiente. En el mercado estadounidense, por ejemplo, la National Association of Realtors informó que en su perfil 2025 el 88% de los compradores adquirió su vivienda a través de un agente o corredor, mientras que el 91% de los vendedores utilizó un agente. Aunque se trata de otro mercado, el dato confirma una tendencia aplicable a operaciones complejas: la tecnología amplía el acceso a información, pero no reemplaza la intermediación experta.

En Uruguay, ese equilibrio se nota con claridad. Un comprador puede filtrar propiedades desde su celular, pero luego necesita verificar títulos, cargas, planos, gastos, financiación y condiciones de entrega. Lo mismo ocurre con el vendedor: publicar mejor ayuda, pero fijar el precio correcto y negociar con respaldo sigue siendo determinante.

En este contexto, una inmobiliaria que combine presencia digital, conocimiento de barrios y acompañamiento profesional puede aportar valor en tres etapas clave: selección, validación y cierre de la operación.

Qué puede resolver una búsqueda digital

La digitalización mejora especialmente los primeros pasos del proceso. Permite pasar de una búsqueda amplia a una lista corta de opciones realistas. Para el comprador, esto significa menos incertidumbre. Para el vendedor, más chances de llegar a interesados con intención concreta.

Entre las funciones más valoradas aparecen:

Filtros por barrio, precio, dormitorios y superficie.

Fotografías de calidad y recorridos más completos.

Mapas con ubicación aproximada o exacta.

Comparación entre unidades similares.

Consultas directas desde el sitio.

Alertas de nuevas publicaciones.

Acceso a información sobre proyectos en pozo o vivienda promovida.

Alquileres, compraventa y una demanda más exigente

La digitalización también impacta en el alquiler. El INE informó que el alquiler promedio en pesos corrientes de mayo de 2026 tuvo una variación mensual de 0,40%, mientras que la cantidad de contratos vigentes presentó una variación de 0,31%. En un mercado donde los ajustes pueden ser sensibles para los hogares, comparar correctamente ya no es un detalle menor.

Para los inquilinos, la tecnología permite evaluar mejor la relación entre precio, ubicación y características de la vivienda. Para los propietarios, ayuda a estimar valores de publicación más realistas y a reducir períodos de vacancia.

Lo que mira hoy un usuario antes de consultar

El usuario actual suele llegar más informado. Antes de pedir una visita, suele revisar:

Si el precio está alineado con la zona .

. Si la propiedad tiene gastos adicionales relevantes.

Si las fotos muestran todos los ambientes.

Si hay buena conectividad y servicios cerca.

Si el estado general justifica el valor pedido.

Si el inmueble permite mudanza inmediata o requiere inversión.

Esa mayor exigencia obliga al mercado a publicar mejor, responder más rápido y transparentar información desde el inicio.

Firma digital, registros y trámites más ágiles

La digitalización inmobiliaria no termina en la búsqueda. Uruguay también avanzó en herramientas de documentación electrónica. La plataforma oficial firma.gub.uy permite firmar documentos con métodos de firma electrónica avanzada habilitados en el país, y verificar la validez de documentos PDF con firmas reconocidas legalmente.

Además, para el ingreso de actos al Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria se debe completar la Minuta Digital de Inmuebles, y entre los requisitos figura la firma electrónica avanzada. Esto no significa que una compraventa pueda resolverse sin escribano ni controles, pero sí muestra que la infraestructura legal y administrativa también se mueve hacia procesos más digitales.

Una compra más informada, no necesariamente más simple

La tecnología facilita el acceso a datos, pero no convierte una operación inmobiliaria en una compra impulsiva. Una vivienda sigue siendo una de las decisiones financieras más importantes para una familia o un inversor.

Por eso, el cambio de fondo no está en hacer todo más rápido, sino en tomar decisiones mejor informadas. La búsqueda digital permite comparar; el asesoramiento profesional permite interpretar; y la documentación correcta permite cerrar con seguridad.

En un mercado con precios que se mueven, alquileres activos y nuevas herramientas de gestión, la diferencia estará en usar la tecnología sin perder de vista lo esencial: ubicación, precio razonable, seguridad jurídica y capacidad real de pago.