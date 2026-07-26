Milei llamó "ladrón" y "basura" a Lula y Brasil llamó en consulta a su embajador en Argentina

Milei llamó basura socialista a Lula

Este sábado, en la convención del Partido Liberal, Milei respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro e insultó con virulencia a su par brasileño en su propio país: lo llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

“No se dejen robar el futuro en manos de socialistas ladrones”, dijo ante el auditorio del Partido Liberal y luego aseguró que “Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente del verdadero cambio”.

Sus dichos son una suerte de venganza personal por lo que cree que fue la intromisión de Lula en las elecciones argentinas del 2023. En su cuenta de X compartió el sábado por la tarde un posteo en el que acusó al presidente brasilero de ayudar a Massa con “30 asesores especializados en campaña negativa y del miedo para frenar a Milei”.

Basura calva

El Presidente argentino, que fantasea con crear su propio “Grupo de Lima” y convertirse en un referente de la derecha regional, también atacó al juez Alexandre de Moraes, que le negó un careo con Jair Bolsonaro. “La basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado”, dijo el ultraderechista.

La respuesta más contundente llegó desde el Partido de los Trabajadores (PT), fuerza política que lidera Lula. Su presidente, Edinho Silva, calificó de “inadmisible” el comportamiento de Milei y sostuvo que “resulta inaceptable que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a las instituciones brasileñas de manera irrespetuosa”.

“No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esa manera. Ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ejerce”, agregó el dirigente del oficialismo brasileño en un comunicado.

Las críticas también provinieron del ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, quien cuestionó el rumbo económico del Gobierno argentino y afirmó que Milei debería comprender que “gobernar es cuidar de las personas y no desmantelar derechos”, al tiempo que defendió el modelo de crecimiento impulsado por la administración de Lula.

El rechazo alcanzó además al máximo nivel del Poder Judicial brasileño. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, calificó de “irrespetuosas” las expresiones del mandatario argentino contra el juez Alexandre de Moraes y reivindicó la independencia de la Justicia brasileña, al sostener que ningún jefe de Estado extranjero puede menospreciar sus instituciones.