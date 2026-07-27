Alerta regional: emiten advertencias máximas por temporal severo que impactará en Brasil y parte de Uruguay

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé persistencia de lluvias y tormentas en el norte y noreste del país al menos hasta el miércoles, acompañadas por inestabilidad que se extenderá a otras zonas.

Impacto hidrológico: Crecida del río Uruguay y medidas preventivas

La masa de agua generada en territorio brasileño —potenciada por la apertura de compuertas en represas de la alta cuenca como Foz do Chapecó y el consecuente incremento en la evacuación de la represa de Salto Grande— mantiene en constante monitoreo el caudal del río Uruguay.

Paysandú en vigilancia: El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) proyecta que el río frente a las costas sanduceras podría alcanzar los 6 metros entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, superando la cota de seguridad fijada en 5,80 metros, lo que activaría los protocolos iniciales de evacuación.

Litoral norte: Frente a Salto, el caudal se encuentra temporalmente por debajo de la cota de seguridad (11 metros), aunque las autoridades esperan que el nivel continúe en ascenso durante las próximas horas sin que se registren, de momento, personas evacuadas ni autoevacuadas.

Situación crítica en otros cauces del país

El temporal se acopla a los daños ya provocados por las recientes crecidas en el centro y este del territorio: