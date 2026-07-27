Alerta regional: emiten advertencias máximas por temporal severo que impactará en Brasil y parte de Uruguay

Las autoridades de emergencia de Brasil y Uruguay encendieron este lunes las señales de alerta ante el avance de un sistema de tormentas severas originado en el estado brasileño de Río Grande del Sur. La Coordinación Estatal de Protección y Defensa Civil del vecino país emitió advertencias de nivel naranja y rojo por riesgos hidrológicos y meteorológicos extremos, un fenómeno que ya comenzó a incidir de forma directa en el territorio nacional con proyecciones de crecidas importantes en los principales cursos de agua.
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Tormentas severas, vientos de más de 90 km/h y acumulados críticos
De acuerdo con los reportes de los servicios meteorológicos brasileños, el frente de inestabilidad se intensifica con ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, alta probabilidad de caída de granizo de gran tamaño y precipitaciones copiosas.
Los pronósticos señalan que las acumulaciones de agua podrían superar los 100 mm en tan solo 12 horas, y rebasar los 200 mm en un período de 48 horas, elevando drásticamente el riesgo de desbordes repentinos en arroyos, ríos pequeños y zonas urbanas de la región fronteriza. La situación afecta de manera directa a la cuenca del río Uruguay, calificando como "en riesgo muy alto" a zonas cercanas a Bella Unión, como la ciudad brasileña de Uruguaiana.
Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé persistencia de lluvias y tormentas en el norte y noreste del país al menos hasta el miércoles, acompañadas por inestabilidad que se extenderá a otras zonas.
Impacto hidrológico: Crecida del río Uruguay y medidas preventivas
La masa de agua generada en territorio brasileño —potenciada por la apertura de compuertas en represas de la alta cuenca como Foz do Chapecó y el consecuente incremento en la evacuación de la represa de Salto Grande— mantiene en constante monitoreo el caudal del río Uruguay.
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Paysandú en vigilancia: El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) proyecta que el río frente a las costas sanduceras podría alcanzar los 6 metros entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, superando la cota de seguridad fijada en 5,80 metros, lo que activaría los protocolos iniciales de evacuación.
Litoral norte: Frente a Salto, el caudal se encuentra temporalmente por debajo de la cota de seguridad (11 metros), aunque las autoridades esperan que el nivel continúe en ascenso durante las próximas horas sin que se registren, de momento, personas evacuadas ni autoevacuadas.
Situación crítica en otros cauces del país
El temporal se acopla a los daños ya provocados por las recientes crecidas en el centro y este del territorio:
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Durazno: La crecida del río Yí dejó un saldo de 192 autoevacuados y 14 evacuados. El gobierno departamental exhortó a los pobladores afectados a postergar su retorno a los hogares ante los nuevos pronósticos de Inumet, que anticipan acumulados de hasta 70 mm.
Treinta y Tres: Las intensas precipitaciones y la consiguiente crecida del río Olimar motivaron cortes preventivos en rutas nacionales de la zona.