Talleres gratuitos para personas mayores: cómo participar y dónde se realizan

Allí se dictan talleres de gimnasia, gerontopsicomotricidad, ActivaMENTE, taller literario, danza y expresión corporal, teatro, tai chi y relajación, distribuidos en diferentes días y horarios de la semana.

Para participar en cualquiera de estas actividades es necesario realizar una inscripción previa llamando al 1950 9565.

Propuestas en el Espacio Integral para Personas Mayores

Otra alternativa es el Espacio Integral para Personas Mayores, ubicado en Camino Carrasco 4467 esquina Pirán.

En este lugar se ofrecen clases de tai chi los lunes y miércoles, además del taller ActivaMENTE los viernes. Quienes deseen asistir a tai chi deben inscribirse previamente al 2524 9190, mientras que ActivaMENTE funciona sin inscripción.

Talleres en distintos barrios de Montevideo

Además de los espacios centrales, la programación se extiende a centros culturales, museos, comunas, centros cívicos y otros espacios comunitarios de la ciudad.

Las actividades llegan a lugares como el Museo Blanes, el Centro Cultural Guyunusa, el Castillo del Parque Rodó, el Parque de la Amistad, el Centro Cívico Tres Ombúes, el CCZ 17, el Salón Multiuso para Personas Mayores del CCZ 14, la Casa Comunitaria de Promoción de Salud Mental y el Centro LGBTIQ+ de Montevideo, entre otros.

En estos espacios se desarrollan talleres de ActivaMENTE, gerontopsicomotricidad, teatro y tai chi. Salvo este último, que requiere inscripción en el Centro LGBTIQ+, el resto de las actividades territoriales son de acceso libre y no necesitan inscripción previa.

Cómo obtener más información

Las personas interesadas pueden consultar los días y horarios de cada propuesta comunicándose con la Secretaría de las Personas Mayores a los teléfonos 1950 8607, 1950 8610, 1950 8611 o 1950 8692. También pueden acercarse a sus oficinas, ubicadas en Soriano 1426, piso 1, de lunes a viernes entre las 10 y las 16 horas, o escribir al correo [email protected].

La propuesta busca fomentar la participación, el bienestar físico y emocional y la integración social de las personas mayores, ofreciendo actividades gratuitas en distintos puntos de Montevideo para facilitar el acceso de vecinos y vecinas de toda la ciudad.