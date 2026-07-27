Test de VIH sin costo y sin orden médica: jornada abierta en la Intendencia

Una prueba rápida, gratuita y confidencial

El test de VIH que se ofrecerá durante la jornada es gratuito y confidencial. Además:

No requiere orden médica.

No es necesario realizar ayuno.

Las personas menores de edad pueden realizarlo sin acompañamiento.

Se efectúa con una gota de sangre del dedo.

El resultado está disponible en pocos minutos.

Otra jornada en Plaza Lafone

Las actividades continuarán el 6 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, con una nueva jornada de testeo en Plaza Lafone, donde participará la Asociación de Ayuda al Sero Positivo (ASEPO), brindando información, orientación y asesoramiento a la ciudadanía.

Montevideo apuesta al diagnóstico temprano

La Intendencia recordó que desde 2017 impulsa una política de acceso universal, gratuito y confidencial al test de VIH a través de la División Salud y la red de policlínicas municipales.

Actualmente, el servicio está disponible en 26 centros de salud, entre policlínicas fijas y móviles distribuidas en todos los municipios de Montevideo, independientemente del prestador de salud de cada persona. La estrategia también incluye jornadas comunitarias en distintos barrios y espacios públicos para acercar el testeo a la población.

Esta iniciativa fue reconocida como una de las 10 mejores prácticas en Atención Primaria de Salud 2023 por el Nodo de Inteligencia Sanitaria del Uruguay (NISU), integrado por el Ministerio de Salud Pública, AUCI y la OPS/OMS con apoyo de Naciones Unidas.

Un desafío pendiente

La jornada también invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta Uruguay para alcanzar las metas 95-95-95 impulsadas por ONUSIDA: que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de ellas accedan al tratamiento y que el 95% logre una carga viral indetectable, condición que evita la transmisión del virus.

Desde la Intendencia destacan que el acceso al testeo, junto con la información y la eliminación de la discriminación, son herramientas fundamentales para avanzar hacia esos objetivos y garantizar el derecho a la salud de toda la población.

Quienes deseen recibir información, orientación o apoyo sobre VIH e infecciones de transmisión sexual también pueden comunicarse con la Línea VIH, Sexualidad y Derechos, disponible todos los días de 8:00 a 20:00 horas, a través del 0800 3131, *3131 desde celulares Antel o por WhatsApp en los números 099 309 957 y 099 081 872.