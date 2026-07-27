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Política inútil | allanamientos nocturnos |

La oposición insiste

"Inútil", "innecesaria" y "oportunista": la respuesta del FA a los allanamientos nocturnos

Oposición plantea otra vez discutir los allanamientos nocturnos, tema que fue dos veces rechazado por la ciudadanía.

Los allanamientos nocturnos otra vez arriba de la mesa. Para el FA es una medida inútil.

Los allanamientos nocturnos otra vez arriba de la mesa. Para el FA es una medida inútil.

 Gastón Britos / FocoUy
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Pero García no fue el único con este planteo. Hace unos días la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, se expresó a favor en el Parlamento de habilitar los allanamientos nocturnos para combatir al narcotráfico, dirigentes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado manifestaron su intención de seguir "insistiendo" con ese planteo, que ya fue rechazado dos veces en consultas populares.

El Frente Amplio no se la lleva

La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky fue consultada el sábado en rueda de prensa sobre la propuesta del PN y, si bien dijo que prefería no meterse en los “detalles” de lo que se propone, expresó: “No es que ‘hago esto y tengo la varita mágica’, porque ellos vienen de gobernar cinco años y esta realidad [en referencia al aumento de los homicidios] no empezó el 1º de marzo de 2025”.

El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, uno de los representantes del oficialismo en los Encuentros por Seguridad, dijo a La Diaria que “hay una profunda irresponsabilidad en el PN” con relación a este tema. Brenta hizo énfasis en dos hechos puntuales: una columna de opinión del exministro del Interior Nicolás Martinelli publicada este domingo en El País, en la que se señala que el “verdadero problema” del Ministerio del Interior no está en los recursos, sino en la conducción, y, por otro lado, el pedido de García de volver a discutir los allanamientos nocturnos, luego de que “ya se consideró varias veces esa posibilidad”.

“Me parece que lo que muestra el PN es una actitud totalmente errática en materia de seguridad”, afirmó Brenta. “Lo que revela esto es lo que fue la gestión del PN en materia de seguridad, que fue un absoluto fracaso”, agregó.

Sobre el posible diálogo entre el FA y la oposición por este tema, a raíz del planteo de García, Brenta dijo que eso “es para la tribuna”.

Por su parte, el diputado del FA Sebastián Valdomir dijo que le “sorprende” que algunos dirigentes del PN cuestionen al FA cuando se plantea modificar algunos artículos de la ley de urgente consideración bajo el argumento de que eso fue laudado por la ciudadanía en el referéndum de 2022, dado que “ahora es al revés”. “Si yo no recuerdo mal, hace menos de dos años hubo una propuesta de reformar la Constitución mediante un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos y eso no lo llevó la ciudadanía”, subrayó. “Uno no sabe si es oportunismo [o] si es que el argumento solo vale cuando lo usan ellos”, añadió.

Para el senador suplente del FA Rafael Michelini, quien también participó en los Encuentros por Seguridad, el mecanismo del allanamiento nocturno es “inútil e innecesario” y advirtió que “la oscuridad podría llevar a que se generen situaciones que pongan en riesgo a la Policía, lo cual no es lógico”.

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