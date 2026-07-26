Entraron a robar a una parroquia de Colón, activaron la alarma y regresaron cuando se fue la policía

La parroquia del¡l barrio Colón, sufrió su sexto robo en lo que va de 2026, un hecho que obligó a suspender la misa prevista para este domingo y reavivó el reclamo de los vecinos que se manifestaron reclamando por mayor seguridad. Los ladrones entraron a robar dos veces en la madrugada.
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Sexto robo en parroquia de Colón
El episodio ocurrió durante la madrugada en el templo ubicado sobre avenida Garzón y Francisco de los Santos. Los delincuentes rompieron una ventana para ingresar al edificio, activando el sistema de alarma. La Policía acudió al lugar, pero no encontró a los responsables. Sin embargo, apenas media hora después de que los efectivos se retiraran, los ladrones regresaron y volvieron a entrar a la parroquia.
La reiteración delictiva refleja no solo la vulnerabilidad de la institución, sino también las limitaciones de la respuesta preventiva frente a un fenómeno que los habitantes de la zona denuncian desde hace meses.
Suspendieron la misa
Ante el nuevo robo, el párroco y el sacerdote explicaron a Telemundo que resolvieron retirar los parlantes, micrófonos y otros equipos del sistema de audio para evitar que también fueran sustraídos. Sin esos elementos indispensables para la celebración litúrgica, la misa dominical debió ser suspendida y los fieles fueron invitados a concurrir a otras parroquias.
El sacerdote José Francisco Martínez explicó que no se trata de un hecho aislado. Según recordó, años atrás la parroquia también fue blanco de reiterados robos, situación que logró contenerse parcialmente con la instalación de rejas y cámaras de videovigilancia. No obstante, en los últimos meses los ataques volvieron a multiplicarse.
Marcha de vecinos de la parroquia
En los seis robos registrados durante este año, los delincuentes se llevaron ropa de abrigo destinada a personas en situación de vulnerabilidad, alimentos para acciones solidarias, garrafas, ventiladores y otros bienes utilizados en las actividades pastorales y comunitarias.
Mientras tanto, vecinos de Colón realizaron este domingo una concentración para denunciar el deterioro de la seguridad en el barrio. La protesta puso el foco en el crecimiento de los delitos y en la sensación de desprotección que atraviesan quienes viven y trabajan en la zona.