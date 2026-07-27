Carrera sobre el Diálogo Social:"Las transformaciones duraderas son aquellas que logran incorporar a la sociedad"

"El referéndum no alcanzó el resultado esperado. Fue una derrota política importante, pero también una experiencia que dejó enseñanzas. Porque la política también se construye desde las derrotas. Obliga a revisar estrategias, comprender mejor los tiempos históricos y reconocer que las transformaciones profundas rara vez se producen de manera lineal."

Asimismo, reflexionó sobre los debates internos de aquella época en torno a la posibilidad de articular alternativas de ahorro individual público, señalando una premisa fundamental para la acción política:

“Cuando se trata de ampliar derechos, muchas veces avanzar parcialmente puede acercar más al objetivo que permanecer inmóviles esperando una transformación completa.”

La crítica al modelo anterior y el giro hacia la participación

Al evaluar el período de gobierno pasado, el exlegislador cuestionó con dureza la implementación de la Ley 20.130, señalando que se diseñó bajo una mirada restrictiva centrada en la sostenibilidad financiera y en beneficio de las administradoras privadas:

"Aquella reforma estuvo sustentada en una mirada que colocó el énfasis casi exclusivamente en la sostenibilidad financiera del sistema, instalando como argumento central que el envejecimiento de la población constituía el principal problema de la seguridad social."

Frente a esa experiencia, Carrera valoró el actual Diálogo Social como un cambio metodológico profundo que devuelve el protagonismo a la ciudadanía:

"Después de años en los que las grandes definiciones se procesaron con escasos márgenes para la construcción colectiva, el país vuelve a contar con un ámbito donde participan quienes son los verdaderos protagonistas de la seguridad social."

Carrera señaló que "avanzar impica ampliar derechos y exige escuchar. Exige debatir. Exige construir consensos. Exige comprender que las transformaciones duraderas son aquellas que logran incorporar a la sociedad y no simplemente imponerse sobre ella."

Pluralidad, discrepancias y el horizonte de la izquierda

Hacia el final de su misiva, el referente político abordó la convivencia de diferentes miradas al interior de la fuerza política, desmitificando el peso de los debates internos y reafirmando el compromiso con la construcción democrática:

"En la izquierda nunca tuvimos, ni tenemos miedo a la discrepancia y a la discusión, porque es parte de entender las diferencias y de construir desde lo colectivo. Por el contrario, tenemos la convicción de construir siempre desde la pluralidad, entendiendo que las diferencias no son una debilidad sino una condición necesaria para elaborar mejores respuestas colectivas."

Finalmente, sintetizó el espíritu de la convocatoria citando al poeta Antonio Machado para reafirmar que el camino elegido es la única vía para consolidar cambios estructurales duraderos:

"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El Diálogo Social no constituye el punto de llegada. Es el camino elegido para seguir avanzando."