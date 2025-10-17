La escultura de Pablo Atchugarry que el presidente Orsi obsequió al papa León XIV

"Él tenía muy claro que se aprobó la ley. Yo le conté cómo fue el proceso de discusión y después de aclarar posiciones hablamos sobre cómo seguir trabajando en temas tan complejos. Él tiene claro hasta dónde puede llegar. Lo vi con una cabeza muy abierta, parado en su posición pero no negando una discusión. Y lo mismo planteo yo. Más allá de que Uruguay ya decidió, siempre hay que entender al otro aunque no comparta su posición", dijo Orsi.

El mandatario agregó que León XIV le relató experiencias personales relativas a la eutanasia, y prometió enviarle documentos sobre cómo se ha aplicado en otros países.

Asimismo, Orsi le obsequió al sumo pontífice una escultura de una paloma de la paz, realizada por el artista uruguayo Pablo Atchugarry.

La obra está realizada en bronce fundido, tiene dos metros de largo y estará ubicada en un patio interno del Vaticano.

Orsi también mantuvo una reunión con el secretario de Estado (canciller) del Vaticano, Pietro Parolin, con quien dialogó sobre temas de educación, derechos humanos, y el rol de la iglesia en la promoción de la paz y el combate al cambio climático.

"Ellos tienen claro que Uruguay es un faro de democracia y derechos humanos y es parte de las coincidencias con el Vaticano sobre las que hay que trabajar", dijo Orsi.

La gira de Orsi por Italia

El mandatario llegó a Italia el jueves para participar en el 80° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Allí, resaltó que Uruguay tiene la capacidad de suministrar alimentos a 30 millones de personas, más de ocho veces lo que necesita la población del país.

"Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana y para ello es necesario mantener las corrientes de comercio internacional abiertas y previsibles", enfatizó Orsi.

En el evento, el mandatario aseguró que Uruguay "adhiere a la iniciativa de colaboración con alimentos para la Franja de Gaza".

La agenda del mandatario incluyó una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con quien dialogó sobre temas comerciales y de seguridad.

Según Orsi es factible que Meloni visite Uruguay en una gira que incluirá a Argentina y Paraguay.

Además, el presidente sostuvo que Italia tiene "interés" en que el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se firme este año.