La actividad industrial uruguaya mostró un desempeño menos favorable durante mayo, al registrar una caída de 3,5% en comparación con el mismo mes de 2025. El descenso estuvo explicado principalmente por la menor producción de la industria frigorífica y de varias ramas agroindustriales, en un contexto de desaceleración de algunos sectores manufactureros.
a la baja
La industria uruguaya registró una caída en mayo, aunque mantiene crecimiento en el acumulado del año
En términos mensuales, la serie desestacionalizada reflejó una contracción de 6,5% respecto a abril, lo que evidencia una disminución de la actividad.