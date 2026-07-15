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a la baja

La industria uruguaya registró una caída en mayo, aunque mantiene crecimiento en el acumulado del año

En términos mensuales, la serie desestacionalizada reflejó una contracción de 6,5% respecto a abril, lo que evidencia una disminución de la actividad.

Cayó la producción industrial.

Cayó la producción industrial.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La actividad industrial uruguaya mostró un desempeño menos favorable durante mayo, al registrar una caída de 3,5% en comparación con el mismo mes de 2025. El descenso estuvo explicado principalmente por la menor producción de la industria frigorífica y de varias ramas agroindustriales, en un contexto de desaceleración de algunos sectores manufactureros.

En términos mensuales, la serie desestacionalizada reflejó una contracción de 6,5% respecto a abril, lo que evidencia una disminución de la actividad industrial durante el período. Este comportamiento puede tener efectos sobre los niveles de producción, la utilización de la capacidad instalada y el empleo en algunos segmentos de la industria.

Entre las ramas con mayor incidencia en la caída se encuentran la industria frigorífica, la molinería triguera, las malterías y la industria oleaginosa. También se observaron menores niveles de actividad en la industria química y en empresas vinculadas al sector de la construcción, contribuyendo al resultado general del mes.

No obstante, el desempeño de mayo debe analizarse en el contexto de la evolución anual del sector. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la producción industrial mantiene un crecimiento de 2,3% respecto al mismo período del año anterior, lo que indica que, pese al retroceso registrado en mayo, la actividad conserva un saldo positivo en lo que va del año.

La evolución de la industria durante los próximos meses estará influida por factores como la demanda externa, el comportamiento de las principales cadenas agroexportadoras, la inversión y la recuperación de sectores vinculados a la construcción y la manufactura, variables que serán determinantes para consolidar o revertir la tendencia observada en mayo.