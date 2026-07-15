La industria uruguaya registró una caída en mayo, aunque mantiene crecimiento en el acumulado del año

No obstante, el desempeño de mayo debe analizarse en el contexto de la evolución anual del sector. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la producción industrial mantiene un crecimiento de 2,3% respecto al mismo período del año anterior, lo que indica que, pese al retroceso registrado en mayo, la actividad conserva un saldo positivo en lo que va del año.

La evolución de la industria durante los próximos meses estará influida por factores como la demanda externa, el comportamiento de las principales cadenas agroexportadoras, la inversión y la recuperación de sectores vinculados a la construcción y la manufactura, variables que serán determinantes para consolidar o revertir la tendencia observada en mayo.