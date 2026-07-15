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Mundo Sheinbaum | DEA | México

Narcotráfico

Sheinbaum criticó a jefe de la DEA por afirmar que su gobierno tiene una"conexión mortal" con el narco

"Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en EEUU y siga colaborando con México de manera respetuosa, porque a México se le respeta", advirtió Claudia Sheinbaum.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles al titular de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos (EEUU), Terrence C. Cole, quien aseguró que existe una "conexión mortal” entre narcotraficantes y funcionarios del gobierno mexicano.

"Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento, no tiene ningún fundamento", advirtió la mandataria en su habitual conferencia de prensa, en la que convocó a las agencias estadounidenses a combatir el narcotráfico en su propio país.

"Me parece que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos (...), hay producción de metanfetaminas y de otras drogas pero, además, la mayor venta de droga está en Estados Unidos. ¿Cómo la venden, cómo la distribuyen, cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando", apuntó.

Sheinbaum recordó a exjefe de la DEA y su vínculo con abogados de los narcos

Además, recordó el caso de Nicholas Palmieri, el exjefe de la DEA en México que fue destituido por tener vínculos con abogados de narcotraficantes, y que es solo uno de los tantos casos de miembros de esa agencia que se han convertido en cómplices de las organizaciones criminales.

"Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su país y dentro de su propia organización, y no estar con declaraciones que son políticas, porque justo sale el día que informamos que hay una reducción de homicidios dolosos del 48% [en México]", señaló Sheinbaum al explicar que, cuando hay gobiernos que se coluden con los grupos criminales, no hay manera de bajar las tasas de violencia a niveles récord como ha ocurrido durante su gestión.

¿Qué dijo el jefe de la DEA sobre México?

El lunes, Cole repitió las denuncias, sin pruebas, que suele realizar el Gobierno de EEUU encabezado por el presidente Donald Trump sobre la presunta connivencia del Gobierno mexicano con el narcotráfico.

"En la DEA, la aplicación de la ley es nuestra base. Llevamos toda la ola de esta agencia a la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los blanqueadores de dinero, el suministro químico y cada individuo que se beneficia envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la mortal conexión entre las redes de cárteles y el Gobierno mexicano. Son la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra máxima prioridad", afirmó el funcionario al inaugurar la primera 'Cumbre por un Estados Unidos Libre de Fentanilo'.

"Proteger a los estadounidenses requiere hacer cumplir la ley, la educación, la prevención, el tratamiento, la recuperación y la acción comunitaria trabajando conjuntamente. Así es como salvamos vidas. Así es como construimos una América libre de fentanilo", afirmó.

FUENTE: RT en Español

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