Orsi optimista: espera que oposición reconsidere negativa a votar Rendición de Cuentas

"Apuesto al diálogo una y otra vez; espero que se reconsidere eso. Espero el apoyo”, dijo el presidente Yamandú Orsi tras el anuncio de la oposición de no apoyar, en general, la Rendición de Cuentas. Agregó que su actitud es la de "tender puentes para llegar a acuerdos”.
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La semana pasada, en conferencia de prensa, Coalición Republicana anunció su negativa a votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, recientemente ingresado al Parlamento.
Orsi habló en improvisada rueda de prensa a la salida de la Torre Ejecutiva. Dijo que sigue apostando al diálogo con los partidos de la oposición. "Apuesto al diálogo una y otra vez; espero que se reconsidere eso. Espero el apoyo porque acá no está en juego una idea o un planteo solamente", destacó el mandatario. Y agregó que se trata de "propuestas concretas, un aumento de transferencias a la población más vulnerable: niños, niñas y adolescentes, fortalecer la seguridad con más personal; estamos hablando de recursos, más recursos para la universidad, para la educación”.
A su juicio, negarse "a apoyar eso no es negarse entre partidos, sino también a los beneficiarios”.
Destacó, sin embargo, que "falta tiempo, se va a conversar, yo soy optimista porque también escuché que hay algunas cosas que sí acompañarían". Acompañar en general y después plantear la diferencia por las negativas me parece que sería el mejor camino. Mi actitud siempre es tender puentes para llegar a acuerdos”.
Sin reuniones
No obstante, dijo que no prevé reunirse con representante de Cabildo Abierto porque todos los legisladores tienen las herramientas para la discusión. “Ojalá pongamos foco en la gente que se beneficia”, concluyó.
La semana pasada, en conferencia de prensa, la coalición anunció su negativa. El senador nacionalista Javier García explicó que no votarán porque el proyecto "expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno”, al tiempo que anunció que harán aportes en la discusión parlamentaria con miras “a mejorar” el proyecto de ley enviado por el gobierno.