Orsi optimista: espera que oposición reconsidere negativa a votar Rendición de Cuentas

A su juicio, negarse "a apoyar eso no es negarse entre partidos, sino también a los beneficiarios”.

Destacó, sin embargo, que "falta tiempo, se va a conversar, yo soy optimista porque también escuché que hay algunas cosas que sí acompañarían". Acompañar en general y después plantear la diferencia por las negativas me parece que sería el mejor camino. Mi actitud siempre es tender puentes para llegar a acuerdos”.

Sin reuniones

No obstante, dijo que no prevé reunirse con representante de Cabildo Abierto porque todos los legisladores tienen las herramientas para la discusión. “Ojalá pongamos foco en la gente que se beneficia”, concluyó.

La semana pasada, en conferencia de prensa, la coalición anunció su negativa. El senador nacionalista Javier García explicó que no votarán porque el proyecto "expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno”, al tiempo que anunció que harán aportes en la discusión parlamentaria con miras “a mejorar” el proyecto de ley enviado por el gobierno.