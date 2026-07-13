Barrios: "Los hogares que contratan trabajo doméstico deben pagar la diferencia de categoría"

Un reclamo histórico del sector

Barrios recordó que Uruguay ha avanzado durante las últimas dos décadas en la regulación del trabajo doméstico, un sector que en muchos países aún carece de derechos laborales básicos. "Es un sector que no está del todo regulado en algunos países, no tienen derecho a limitación de la jornada, no se reconoce como un trabajo, no hay negociación colectiva. Y Uruguay ha ido avanzando en toda esa normativa", destacó.

La jerarca recordó que este año se cumplen 20 años de la ley de servicio doméstico, normativa que reconoció plenamente esta actividad como trabajo y garantizó, entre otros aspectos, el derecho a la negociación colectiva.

Sin embargo, explicó que hasta ahora todas las tareas realizadas dentro de un hogar estaban comprendidas en una única categoría de servicios generales y que, con el nuevo esquema, existen tres categorías: General, Cocina y Cuidados.

Según Barros, la remuneración dependerá de la función principal que desempeñe cada trabajador. "En función de la tarea principal que desarrolla la persona, se remunera en consecuencia, y ahí se entiende que hay un saber hacer diferente, o sea, un saber hacer y una responsabilidad", explicó.

Como ejemplo, señaló que quienes realizan tareas de cuidados asumen responsabilidades específicas que justifican una remuneración superior. "No es lo mismo la persona que realiza tareas generales que la persona que realiza principalmente tareas de cocina, o la persona que realiza tareas de cuidado, que tiene también la responsabilidad. Muchas veces los hogares que contratan tareas de cuidado precisamente es para dejar un niño a cargo de otra persona, un adulto mayor, una persona con discapacidad", expresó.

Para la directora nacional de Trabajo, el reconocimiento de esas diferencias constituye "un logro del movimiento sindical todos estos años de la negociación colectiva" y respondió a "una reivindicación histórica".

El salario establecido para cada categoría

La categoría General comprende tareas de mantenimiento del hogar, lavado, planchado, mandados, atención de espacios comunes o exteriores, cuidado de mascotas y otras actividades vinculadas a la organización doméstica. Su salario mínimo es de $32.051 nominales mensuales por una jornada de 44 horas semanales o $169 por hora.

Para la categoría Cocina, el salario mínimo asciende a $33.796 mensuales o $178 por hora, mientras que la categoría Cuidados tiene un mínimo de $34.885 mensuales o $184 por hora.

La jerarca aclaró que la categoría aplicable no depende de la modalidad de contratación sino de la función efectivamente realizada. "Lo que corresponde es que prime la realidad. Si la persona va por hora, pero va a cuidar o mayoritariamente a cuidar, se le tiene que retribuir precisamente por la categoría de cuidados", sostuvo.

En esa línea remarcó que "independientemente de si hace las 44 horas semanales o es mensual, o si es por hora, lo que importa es cuál es la tarea principal que hace la persona".

Regularización y consultas

Según explicó la jerarca, el acuerdo alcanzado en los Consejos de Salarios estableció que las nuevas categorías comenzarían a regir desde julio para permitir que el Banco de Previsión Social adaptara sus sistemas y que los hogares empleadores tuvieran tiempo para adecuarse.

"Ahora, a partir de julio, ya los hogares que contratan servicio doméstico tienen que regularizar, o sea, pagar esa diferencia en caso de que además de hacer tareas generales de limpieza, hagan otras tareas", indicó.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Trabajo busca "informar a la gente, a las trabajadoras que tienen ese derecho a percibir una diferencia si hacen otras tareas más especializadas".

Un sector con más de 50.000 cotizantes

Barrios indicó que el trabajo doméstico continúa siendo una actividad altamente feminizada, que registra unas 50.000 cotizantes, pero que "en realidad se supone que hay más de 100.000 personas que trabajan en el sector servicio doméstico", afirmó. También explicó que el número de hogares empleadores es superior porque muchas trabajadoras cumplen tareas en más de una vivienda.

Según la directora nacional de Trabajo, desde la entrada en vigencia de la recategorización el ministerio ha recibido numerosas consultas tanto de empleadores como de trabajadoras interesadas en regularizar correctamente la situación laboral. "No todos los hogares que contratan servicio doméstico cumplen con el estereotipo de alguien que no tiene de repente ganas de hacer las cosas en su casa, sino que muchos hogares lo hacen precisamente para recurrir al cuidado", sostuvo.

Finalmente, aseguró que el organismo está acompañando el proceso de implementación y consideró que la medida representa "un punto de inflexión realmente en lo que ha sido la negociación colectiva de las trabajadoras domésticas".