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Política Graciela Bianchi | periodista |

Adivina adivinador

Bianchi se "desahogó" y habló de su don de adivinadora: "Estoy harta de los motes"

Graciela Bianchi se refirió al episodio que la tuvo como protagonista al enfrentarse a perdiodista en conferencia de prensa.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.&nbsp;

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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La senadora nacionalista Graciela Bianchi volvió a criticar a la señal municipal TV Ciudad, a la que definió directamente como un "comité de base", y defendió su estilo frontal ante lo que considera operaciones políticas bajo el rótulo de periodismo. La legisladora fue entrevistada en Desayunos Informales y descartó que exista un conflicto generalizado con los trabajadores de los medios de comunicación y aseguró que sus reacciones responden únicamente a la defensa de sus convicciones en el marco de la "batalla cultural".

Cuestionamientos al "periodismo militante"

Al referirse a un tenso episodio ocurrido recientemente en una rueda de prensa, Bianchi acusó al periodista José María Carballo de buscar deliberadamente una confrontación en lugar de realizar una labor informativa.

“Este periodista entre comillas, porque ustedes saben que yo respeto mucho a los periodistas, pero si son militantes políticos... hasta donde yo sé, él trabaja como periodista de... Bueno, yo sé cómo son los periodistas militantes. Lo sé, lo sé todo, todos lo sabemos”, fundamentó.

El "poder" adivinador de Bianchi

La legisladora criticó con dureza el rol del canal de la Intendencia de Montevideo, señalando una supuesta intencionalidad en las preguntas de sus profesionales:

“TV Ciudad, que es una vergüenza... esperó hasta el final y no hizo una pregunta... alguien podría interpretar que esta decisión va contra la gente, palabras más, palabras menos. Él no tiene que opinar; el que no tiene que opinar es él en una conferencia de prensa. Lo hizo a propósito para generar esa situación. Y como yo los adivino a determinadas personas, y a él lo adivino —y yo adiviné a unos cuantos, porque hay 38, creo que son, los que están en el Estado que antes eran periodistas independientes—... TV Ciudad es un comité de base, ahora el que no lo quiera ver tiene toda la libertad de no verlo”.

El cruce en la sala: "Estoy harta"

Consultada sobre el tono del intercambio con el periodista en la sala de prensa, Bianchi desestimó haberle gritado:

"no le grité, no estaban los micrófonos. Toda la sala de prensa está para decirle: miren, ¿saben qué? Estoy cansada de que me pongan motes, estoy harta." La peridosita que la entrevistaba en el mencionado programa le preguntó: " Pero ¿qué mote?" A lo que Bianchi volvió a insitir " Estoy harta de que yo sea siempre la responsable”.

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