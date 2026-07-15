Bianchi se "desahogó" y habló de su don de adivinadora: "Estoy harta de los motes"

El "poder" adivinador de Bianchi

La legisladora criticó con dureza el rol del canal de la Intendencia de Montevideo, señalando una supuesta intencionalidad en las preguntas de sus profesionales:

“TV Ciudad, que es una vergüenza... esperó hasta el final y no hizo una pregunta... alguien podría interpretar que esta decisión va contra la gente, palabras más, palabras menos. Él no tiene que opinar; el que no tiene que opinar es él en una conferencia de prensa. Lo hizo a propósito para generar esa situación. Y como yo los adivino a determinadas personas, y a él lo adivino —y yo adiviné a unos cuantos, porque hay 38, creo que son, los que están en el Estado que antes eran periodistas independientes—... TV Ciudad es un comité de base, ahora el que no lo quiera ver tiene toda la libertad de no verlo”.

El cruce en la sala: "Estoy harta"

Consultada sobre el tono del intercambio con el periodista en la sala de prensa, Bianchi desestimó haberle gritado:

"no le grité, no estaban los micrófonos. Toda la sala de prensa está para decirle: miren, ¿saben qué? Estoy cansada de que me pongan motes, estoy harta." La peridosita que la entrevistaba en el mencionado programa le preguntó: " Pero ¿qué mote?" A lo que Bianchi volvió a insitir " Estoy harta de que yo sea siempre la responsable”.