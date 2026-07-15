La senadora nacionalista Graciela Bianchi volvió a criticar a la señal municipal TV Ciudad, a la que definió directamente como un "comité de base", y defendió su estilo frontal ante lo que considera operaciones políticas bajo el rótulo de periodismo. La legisladora fue entrevistada en Desayunos Informales y descartó que exista un conflicto generalizado con los trabajadores de los medios de comunicación y aseguró que sus reacciones responden únicamente a la defensa de sus convicciones en el marco de la "batalla cultural".
Adivina adivinador
Bianchi se "desahogó" y habló de su don de adivinadora: "Estoy harta de los motes"
Graciela Bianchi se refirió al episodio que la tuvo como protagonista al enfrentarse a perdiodista en conferencia de prensa.