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Deportes Argentina: | Mundial |

'Fuera Argentina'

Cobró impulso la petición que exige la exclusión de Argentina del Mundial

La solicitud ya superó las dos millones de firmas y denuncia un supuesto favoritismo de la FIFA hacia la selección de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol.

Lionel Messi y Gianni Infantino, con la copa que ganó Argentina en 2022.

Lionel Messi y Gianni Infantino, con la copa que ganó Argentina en 2022.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una campaña digital llamada 'Argentina Out' ('Fuera Argentina') ha superado recientemente las dos millones de firmas para solicitar la exclusión de la selección argentina del Mundial 2026. Sus impulsores denuncian un supuesto favoritismo de la FIFA y los árbitros hacia el combinado albiceleste, lo que restaría sentido a la competencia para el resto de equipos participantes.

Con argumentos, respaldados con imágenes y capturas de pantalla en el sitio, la iniciativa busca generar presión internacional para garantizar lo que sus solicitantes consideran una "competición justa".

La movida digital se propagó rápidamente en redes sociales bajo el lema 'Kick Argentina Out' ('Echemos a Argentina').

La petición detalla numerosos casos de presuntas irregularidades que, según sus creadores, no pueden ser mera coincidencia y entre las que se destacan las siguientes:

Irregularidades denunciadas en la petición

* Un supuesto amaño del partido contra la selección de Egipto.

* Exceso de penales a favor.

* Faltas graves ignoradas con árbitros inclinados a favor de Lionel Messi y sus compañeros.

* Comportamientos racistas de aficionados argentinos.

* Una investigación del FBI sobre delitos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en EEUU.

FUENTE: RT en Español

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