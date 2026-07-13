Una campaña digital llamada 'Argentina Out' ('Fuera Argentina') ha superado recientemente las dos millones de firmas para solicitar la exclusión de la selección argentina del Mundial 2026. Sus impulsores denuncian un supuesto favoritismo de la FIFA y los árbitros hacia el combinado albiceleste, lo que restaría sentido a la competencia para el resto de equipos participantes.
'Fuera Argentina'
Cobró impulso la petición que exige la exclusión de Argentina del Mundial
La solicitud ya superó las dos millones de firmas y denuncia un supuesto favoritismo de la FIFA hacia la selección de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol.