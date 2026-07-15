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Sociedad alerta | búsqueda | sistema

Herramienta de búsqueda temprana

¿Cómo funciona Alerta Amber Uruguay?

“Cuando un niño o niña desaparece, no solo se movilizan las instituciones, se mueve toda una sociedad. La Alerta Amber puede representar un aporte fundamental” para su detección, destacó el ministro del Interior, Carlos Negro.

Autoridades en la presentación de Alerta Amber Uruguay.

Autoridades en la presentación de Alerta Amber Uruguay.
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Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles fue presentada en Torre Ejecutiva Alerta Amber Uruguay, una herramienta que consiste en la disposición inmediata de búsqueda de menores, a través de la difusión masiva de su imagen y demás información relevante, para posibilitar su rápida localización en el plazo más corto posible, en los casos en que pueda presumirse que el hecho se originó en un acto delictivo o violento que coloque a la víctima en grave peligro.

El sistema de búsqueda temprana para la ubicación de niños o adolescentes ausentes o desaparecidos en el territorio nacional fue creado por la ley 20.381 (25 de setiembre de 2024) y reglamentada por el decreto nº 78/025 (28 de febrero de 2025).

Durante la presentación, el ministro del Interior, Carlos Negro, enfatizó que la desaparición de un niño o un adolescente no solo conlleva la alerta de los organismos estatales, sino de toda una comunidad, por lo que instrumento resulta clave para abordar la situación.

El secretario de Estado agradeció el compromiso de la comisión Alerta Amber Uruguay, integrada por la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Sistema Nacional de Emergencias.

También reconoció a Meta, la empresa que trabajó de forma mancomunada con el Departamento de Personas Ausentes, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol a fin de concretar un sistema que ofrezca una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante situaciones de emergencia.

Además, recordó que la protección de las infancias es una de las prioridades del Plan Nacional de Seguridad Pública.

Requisitos para la activación de la Alerta Amber

* Que la persona desaparecida sea un niño o un adolescente menor de 18 años.

* Que pueda presumirse que en la génesis de su ausencia haya existido un acto delictivo o violento que implique peligro. Para ello, deberán confeccionar un informe de riesgo los técnicos (licenciados en Psicología) del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

* Que el padre, la madre, el tutor o el familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos y hermanos) que formule la denuncia otorgue el consentimiento para librar la Alerta Amber Uruguay. En caso contrario, se dejará constancia escrita de la negativa, bajo firma y responsabilidad del denunciante.

* La activación será efectuada por la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, una vez obtenida la autorización del juzgado competente.

Canales de difusión

- Página oficial del Ministerio del Interior.

- Redes sociales de Alerta Amber Uruguay.

- Aplicación 9-1-1.

- Medios de comunicación masivos.

- Notificaciones en redes sociales de Meta.

- Colocación de avisos en peajes de rutas nacionales, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

- Páginas gubernamentales.

- Gobiernos departamentales, a través de pantallas y medios oficiales.

- Notificación amarilla de Interpol.

- Para aportar información: a través de la línea 9-1-1, disponible las 24 horas, o en las comisarías más cercanas.

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