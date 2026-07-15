¿Cómo funciona Alerta Amber Uruguay?

El secretario de Estado agradeció el compromiso de la comisión Alerta Amber Uruguay, integrada por la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Sistema Nacional de Emergencias.

También reconoció a Meta, la empresa que trabajó de forma mancomunada con el Departamento de Personas Ausentes, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol a fin de concretar un sistema que ofrezca una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante situaciones de emergencia.

Además, recordó que la protección de las infancias es una de las prioridades del Plan Nacional de Seguridad Pública.

Requisitos para la activación de la Alerta Amber

* Que la persona desaparecida sea un niño o un adolescente menor de 18 años.

* Que pueda presumirse que en la génesis de su ausencia haya existido un acto delictivo o violento que implique peligro. Para ello, deberán confeccionar un informe de riesgo los técnicos (licenciados en Psicología) del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

* Que el padre, la madre, el tutor o el familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos y hermanos) que formule la denuncia otorgue el consentimiento para librar la Alerta Amber Uruguay. En caso contrario, se dejará constancia escrita de la negativa, bajo firma y responsabilidad del denunciante.

* La activación será efectuada por la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, una vez obtenida la autorización del juzgado competente.

Canales de difusión

- Página oficial del Ministerio del Interior.

- Redes sociales de Alerta Amber Uruguay.

- Aplicación 9-1-1.

- Medios de comunicación masivos.

- Notificaciones en redes sociales de Meta.

- Colocación de avisos en peajes de rutas nacionales, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

- Páginas gubernamentales.

- Gobiernos departamentales, a través de pantallas y medios oficiales.

- Notificación amarilla de Interpol.

- Para aportar información: a través de la línea 9-1-1, disponible las 24 horas, o en las comisarías más cercanas.