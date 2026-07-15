¿Cómo lograr que Uruguay sea un país industrializado? El ambicioso plan que reveló Alejandro Sánchez

Sánchez enfatizó que discutir sobre política industrial es discutir sobre el futuro del país. En este sentido, valoró positivamente contar con un documento de análisis profundo sobre la situación de la industria nacional frente a las tendencias globales de vanguardia. Según el secretario de la Presidencia, si bien el gobierno debe gestionar las prioridades del presente —como la generación de empleo, la competitividad de las empresas y la apertura de mercados—, es indispensable trazar una estrategia de mediano y largo plazo que siente las bases de un país más integrado, próspero y socialmente justo.