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Política Alejandro Sánchez | inteligencia artificial |

Productividad e inteligencia

¿Cómo lograr que Uruguay sea un país industrializado? El ambicioso plan que reveló Alejandro Sánchez

Sánchez propone impulsar una industria basada en el conocimiento y mejorar el financiamiento de las mipymes para lograr un desarrollo sostenible.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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En el marco de la conferencia "Industria para el Desarrollo" —celebrada en el contexto de la Semana de la Industria—, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, delineó los pilares fundamentales para el futuro del sector productivo nacional, colocando la innovación, el conocimiento y la planificación a largo plazo en el centro de la agenda de desarrollo.

“La productividad no se va a lograr con más brazos, se va a lograr con más conocimiento e inteligencia”, aseguró Alejandro Sánchez.

Además subrayó que el gran desafío del país radica en incorporar valor agregado e innovación tecnológica a sus procesos productivos.

Sánchez enfatizó que discutir sobre política industrial es discutir sobre el futuro del país. En este sentido, valoró positivamente contar con un documento de análisis profundo sobre la situación de la industria nacional frente a las tendencias globales de vanguardia. Según el secretario de la Presidencia, si bien el gobierno debe gestionar las prioridades del presente —como la generación de empleo, la competitividad de las empresas y la apertura de mercados—, es indispensable trazar una estrategia de mediano y largo plazo que siente las bases de un país más integrado, próspero y socialmente justo.

Asimismo, abogó por consolidar un Uruguay industrializado apoyado en fortalezas estratégicas clave: un ecosistema empresarial maduro, un movimiento sindical con una demostrada capacidad de diálogo y un sistema político estable que brinde certezas y reglas de juego claras.

Ejes clave y desafíos planteados:

  • Reconversión inclusiva: El jerarca insistió en que la política industrial "no deje a nadie atrás", promoviendo estrategias de capacitación y reconversión de trabajadores y empresarios ante los cambios en sectores tradicionales, citando como ejemplo al textil.

  • Financiamiento productivo: Calificó de crítico el acceso al crédito para la inversión, señalando que actualmente solo el 14% de las mipymes accede a estas herramientas, e instó a construir instrumentos eficientes para canalizar recursos directos hacia la producción.

  • Ventajas competitivas con pies en la tierra: Propuso identificar las áreas y sectores clave donde el país tiene ventajas estratégicas reales y la capacidad de impulsar de manera transversal al resto de la economía.

La conferencia fue organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y contó con un destacado panel de discusión integrado, además de Sánchez, por la ministra de la cartera, Fernanda Cardona; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), Gerd Müller.

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