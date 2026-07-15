¿Cómo lograr que Uruguay sea un país industrializado? El ambicioso plan que reveló Alejandro Sánchez

Asimismo, abogó por consolidar un Uruguay industrializado apoyado en fortalezas estratégicas clave: un ecosistema empresarial maduro, un movimiento sindical con una demostrada capacidad de diálogo y un sistema político estable que brinde certezas y reglas de juego claras.
Ejes clave y desafíos planteados:
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Reconversión inclusiva: El jerarca insistió en que la política industrial "no deje a nadie atrás", promoviendo estrategias de capacitación y reconversión de trabajadores y empresarios ante los cambios en sectores tradicionales, citando como ejemplo al textil.
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Financiamiento productivo: Calificó de crítico el acceso al crédito para la inversión, señalando que actualmente solo el 14% de las mipymes accede a estas herramientas, e instó a construir instrumentos eficientes para canalizar recursos directos hacia la producción.
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Ventajas competitivas con pies en la tierra: Propuso identificar las áreas y sectores clave donde el país tiene ventajas estratégicas reales y la capacidad de impulsar de manera transversal al resto de la economía.
La conferencia fue organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y contó con un destacado panel de discusión integrado, además de Sánchez, por la ministra de la cartera, Fernanda Cardona; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), Gerd Müller.