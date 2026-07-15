Bettiana Díaz: "La aporofobia de multimillonarios no me llama la atención"

En ese marco, sostuvo que el gobierno presentó un proyecto condicionado por un escenario fiscal restrictivo y por la corrección a la baja de las proyecciones de crecimiento económico. Aun así, afirmó que las prioridades incluidas en la iniciativa responden a preocupaciones compartidas por el sistema político.

La senadora también cuestionó el tono utilizado por algunos referentes opositores durante la conferencia de prensa, mencionando específicamente "la respuesta virulenta de Bordaberry y Da Silva", así como "el nivel de violencia en el que termina esa propia conferencia de prensa".

"No pueden decirle al Frente Amplio a quién pedirle los votos"

Díaz recordó que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en el Parlamento, pero rechazó el planteo de que el Frente Amplio deba buscar necesariamente el respaldo del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone para aprobar la Rendición de Cuentas.

"Es la primera vez en veinte años que el oficialismo efectivamente no tiene mayoría en el Parlamento, y la excusa de que vayan a pedirle los votos a Perrone es una berretada", afirmó.

Según la legisladora, la oposición procura desligarse de la responsabilidad que implica la discusión parlamentaria del proyecto, aunque luego termine presentando modificaciones puntuales. "Los blancos y los colorados han hecho siempre lo mismo", sostuvo, antes de ironizar: "No traigan una coma, muchachos, no traigan una coma para cambiarle este proyecto".

En esa línea, insistió en que la Coalición Republicana no puede definir cómo debe construir sus mayorías el oficialismo. "Evidentemente no pueden decirle al Frente Amplio a quién pedirle los votos", expresó.

Además, advirtió que tampoco considera asegurado el respaldo de Cabildo Abierto y sostuvo que la estrategia opositora terminó fortaleciendo la posición negociadora de ese partido. "Yo tampoco daría por sentado esta idea de que los votos los aporta Perrone y ya está, porque también es cierto que le suben el precio a Cabildo Abierto", señaló.

Consultada sobre las explicaciones posteriores brindadas por dirigentes de la Coalición Republicana, quienes sostuvieron que ya sabían que el Frente Amplio obtendría los votos necesarios para aprobar la Rendición de Cuentas, Díaz interpretó que esas justificaciones reflejan el impacto que tuvo la conferencia de prensa.

"A mí me gusta escuchar las explicaciones, porque cuando uno tiene que explicar tanto lo que hizo es porque quedó muy mal o porque la gente no lo entendió", afirmó.

También cuestionó que dirigentes como Sebastián Da Silva y Pedro Bordaberry hayan centrado parte de sus críticas en las medidas vinculadas a la pobreza infantil. "Escuchar multimillonarios como Da Silva y Bordaberry hablar de la pobreza infantil...Yo estoy siendo espectadora de este momento". "La aporofobia de multimillonarios no me llama la atención", agregó después.

"La transferencia es efectiva"

Durante la entrevista, Díaz defendió las políticas de transferencias monetarias como herramienta para reducir la pobreza infantil y recordó que, a su juicio, el propio gobierno anterior recurrió a ese mecanismo.

Sostuvo que la principal medida aplicada durante la administración de Luis Lacalle Pou en esa materia fue el Bono Crianza, destinado a hogares con niños de entre 0 y 3 años. "La única medida efectiva que tomó para incidir en la pobreza infantil fue aumentar las transferencias, el Bono Crianza", señaló.

La senadora señaló que esa política reforzó la evidencia disponible sobre la efectividad de las transferencias para reducir la pobreza medida por ingresos. "Fue una política que vino a reforzar esta idea de que la transferencia es efectiva para sacar a la gente de la pobreza, aunque sea inercialmente, cuando uno la mide por ingresos. No es nada nuevo lo que estamos planteando", sostuvo.

Díaz cuestionó el enfoque general de las políticas públicas durante el gobierno anterior, asegurando que "no hubo un diseño de política pública en aquellas áreas importantes del Estado", sino "medidas sueltas para atender emergencias", como el Plan Avanzar, y "sin evidencia ninguna".