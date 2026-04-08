La inflación en Uruguay cae a mínimos históricos y se ubica por debajo de la meta del BCU

Sin embargo, al analizar la inflación subyacente —que excluye componentes más volátiles como frutas, verduras y combustibles— se observa una dinámica diferente. Este indicador se ubicó en 3,73% en los últimos 12 meses, lo que sugiere que, más allá de las caídas puntuales en algunos rubros, persisten presiones inflacionarias en otros componentes de la economía.

En este contexto, si bien el dato representa un logro significativo en materia de estabilidad de precios, algunos analistas advierten que parte de la desaceleración responde a factores coyunturales y volátiles. En ese sentido, no se descarta la posibilidad de un repunte en los próximos meses.

El registro de marzo también se alinea con la política monetaria adoptada por el BCU, que ha venido implementando recortes en las tasas de interés con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango objetivo y sostener el equilibrio macroeconómico.

De esta forma, Uruguay alcanza un nivel de inflación históricamente bajo, en un escenario que combina logros en estabilidad de precios con desafíos hacia adelante en la consolidación de esa tendencia.