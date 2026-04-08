La inflación interanual en Uruguay alcanzó en marzo de 2026 un nivel históricamente bajo, al ubicarse en 2,94%, el menor registro en casi siete décadas. El dato no solo marca un hito en términos estadísticos, sino que además sitúa la inflación por debajo de la meta establecida por el Banco Central del Uruguay (BCU), fijada en 4,5%.
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La inflación en Uruguay cae a mínimos históricos y se ubica por debajo de la meta del BCU
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual fue de 0,41%, impulsado por la caída en los precios de frutas y hortalizas, así como vestimenta y transporte.