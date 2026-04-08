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La inflación en Uruguay cae a mínimos históricos y se ubica por debajo de la meta del BCU

El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual fue de 0,41%, impulsado por la caída en los precios de frutas y hortalizas, así como vestimenta y transporte.

Inflación a la baja.

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 Gastón Britos / FocoUy
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La inflación interanual en Uruguay alcanzó en marzo de 2026 un nivel históricamente bajo, al ubicarse en 2,94%, el menor registro en casi siete décadas. El dato no solo marca un hito en términos estadísticos, sino que además sitúa la inflación por debajo de la meta establecida por el Banco Central del Uruguay (BCU), fijada en 4,5%.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual fue de 0,41%, impulsado principalmente por la caída en los precios de frutas y hortalizas, así como por descensos en rubros como vestimenta y transporte. En particular, el precio de frutas y verduras registró una baja de 4,04%, lo que tuvo una incidencia relevante en la evolución general del indicador.

En términos acumulados, la inflación anual descendió desde el 3,11% registrado en febrero al 2,94% en marzo, consolidando así el valor más bajo desde la década de 1950. Este comportamiento refuerza una tendencia de moderación de precios que se ha venido consolidando en los últimos meses.

Sin embargo, al analizar la inflación subyacente —que excluye componentes más volátiles como frutas, verduras y combustibles— se observa una dinámica diferente. Este indicador se ubicó en 3,73% en los últimos 12 meses, lo que sugiere que, más allá de las caídas puntuales en algunos rubros, persisten presiones inflacionarias en otros componentes de la economía.

En este contexto, si bien el dato representa un logro significativo en materia de estabilidad de precios, algunos analistas advierten que parte de la desaceleración responde a factores coyunturales y volátiles. En ese sentido, no se descarta la posibilidad de un repunte en los próximos meses.

El registro de marzo también se alinea con la política monetaria adoptada por el BCU, que ha venido implementando recortes en las tasas de interés con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango objetivo y sostener el equilibrio macroeconómico.

De esta forma, Uruguay alcanza un nivel de inflación históricamente bajo, en un escenario que combina logros en estabilidad de precios con desafíos hacia adelante en la consolidación de esa tendencia.