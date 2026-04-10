La nave Orion, de la misión lunar Artemis II, amerizó con éxito en el océano Pacifico

NASA informa

Tras recuperar la comunicación, cortada durante seis minutos por el reingreso a la atmósfera, cuando la temperatura exterior superó los 2.000 grados Celsius por la fricción, se desplegaron varios paracaídas que aminoraron la velocidad de la cápsula a 25 kilómetros por hora.

Según el centro de control de misión, el vuelo hacia y desde la Luna duró 9 días, una hora y 32 minutos tras el despegue el 1 de abril.

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se encontraban en buen estado, y fueron extraídos de Orion hacia una balsa dispuesta al costado de la cápsula una hora y 20 minutos después del amerizaje.

"No tengo palabras. El niño que fui todavía no puede creer lo que vio, pasé toda mi vida esperando esto y como administrador de la NASA no podría estar mas orgulloso", dijo Jared Isaacman, jefe de la agencia espacial, desde el buque de la Armada de EEUU al que serán llevados los astronautas.

Lo más lejos

El lunes, los astronautas alcanzaron la distancia más lejana de la Tierra a la que ha llegado el ser humano, 406.777 kilómetros, como parte de la misión que planea sentar las bases para los viajes tripulados al espacio profundo y el regreso a la superficie de la Luna.

Los astronautas alcanzaron a los 406.777 kilómetros, unos 6.606 kilómetros más que el récord que mantuvo la tripulación del accidentado vuelo del Apolo 13 que tras una explosión debió abortar el alunizaje y buscar una solución urgente para volver a casa.

Además de llegar lo mas lejos que un humano ha volado en el espacio, los astronautas observaron zonas de la cara oculta de la Luna que nunca habían sido vistas durante un sobrevuelo de unas seis horas.

También fueron los primeros en observar un eclipse solar volando por detrás de la Luna.

La NASA prevé un alunizaje para 2028 con la misión Artemis IV, casi 56 años después de la última vez que EEUU pisó el satélite terrestre en 1972 con el Apolo 17.

(Sputnik)