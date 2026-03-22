La OMS en alerta por ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel

Nueva oleada de ataques

La advertencia se produce tras una nueva oleada de ataques que dejó al menos 120 heridos en el sur de Israel. Misiles lanzados desde Irán impactaron en zonas cercanas a instalaciones estratégicas en el desierto del Néguev, incluyendo la ciudad de Dimona, donde se ubica el Centro de Investigación Nuclear del Néguev.

Uno de los proyectiles cayó en esa localidad y provocó 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años en estado grave. Las víctimas presentaron lesiones por metralla, traumatismos al intentar resguardarse y cuadros de pánico, según el servicio de emergencias Magen David Adom. El impacto también generó el derrumbe de un edificio y un incendio.

Horas después, otro misil alcanzó la ciudad de Arad, a unos 30 kilómetros, causando daños significativos en viviendas y un nuevo foco ígneo. En total, 75 personas fueron trasladadas a centros de salud, diez de ellas en estado grave, incluida una niña de 4 años.

La ofensiva continuará dice Netanyahu

Tras los ataques, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva continuará. “Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro”, afirmó.

En paralelo, Irán denunció un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz. Según la Organización de Energía Atómica iraní, el blanco fue la planta Shahid Ahmadi Roshan, en un hecho que calificó como violatorio del Tratado de No Proliferación y de los compromisos internacionales vigentes. Las autoridades israelíes, por su parte, señalaron no tener información sobre esa operación.

El complejo de Natanz ya había sido atacado en los primeros días de la ofensiva iniciada a fines de febrero, aunque en esta ocasión según Teherán el impacto alcanzó directamente la planta de enriquecimiento de combustible, elevando la preocupación internacional por una posible escalada con consecuencias radiológicas.