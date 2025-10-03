La rebelión de la Gen Z en Perú

Un proyecto privatizador

En nuestro país, el detonante de la Gen Z es la imposición de la Ley a favor de las mafiosas AFPs que obliga extorsivamente a todos los jóvenes trabajadores a aportar un 2% (hasta llegar progresivamente al 5%), de sus ingresos mensuales para después recibir pensiones de miseria, etc. Para algunos analistas las marchas lograron el 8vo retiro de la AFP, mientras que, para otros, esto habría sido una táctica de la mafia para descomprimir el movimiento social. Por ahora, la Gen Z ha convocado a varios miles de jóvenes de diversas clases sociales y ha tenido el respaldo de una parte de la gran prensa. Frente a un llamado público, algunos sectores plebeyos del transporte, han decidido apoyar las protestas del 27 y 28 de setiembre.

No obstante, hay dos cuestiones importantes que habría que anotar. Primero, que, para conquistar la victoria, las convocatorias necesitarían de un organismo unitario común y una Plataforma de lucha antisistema. Es que la que circula por las redes si bien es cierto rechaza la designación de Tomás Gálvez como nuevo Fiscal, pues, crea expectativas en que la JNJ, el PJ, PNP, etc. se podrían regenerar. Además, si bien es verdad, Leonardo Muñoz rechaza a los partidos del Congreso que apoyan a las AFPs, pues, otro de sus líderes, Piero Mandros, en una entrevista con Nicolás Lucar (Generación Z responde a la PNP; NTP, 23/09), reivindicó sus simpatías por RLA, un político de la casta que a lucrado con los recursos peruanos, cuyo partido Renovación Popular es co-gobierno con Dina, e incentiva discursos de odio llamando a asesinar a sus contrincantes.

La movilización

Segundo, que la convocatoria necesita aglutinar a todos los jóvenes y trabajadores de la minería, servicios, pesquería y agroindustria, etc. para masificarse y romper la estrategia del cerco, bloqueo de celulares y represión policial que operativiza Santivañez con el fin de dividir el movimiento y meter miedo, respectivamente.

César Zelada. Director de la revista La Abeja obrera. Escritor y colaborador en varios medios de prensa popular.

