Salto apuesta a la inteligencia artificial tras participar en el lanzamiento de AI for Good Lab

En ese contexto, el Gobierno de Salto comenzó a identificar oportunidades para integrarse activamente a esta agenda, incentivando la presentación de propuestas que combinen innovación, desarrollo productivo y modernización del sector público.

La inteligencia artificial para resolver problemas

“Este tipo de iniciativas nos abre una oportunidad enorme. La inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es una herramienta concreta para resolver problemas reales”, señaló Da Cunda, quien remarcó la intención de posicionar al departamento dentro de estas redes globales.

El jerarca también subrayó la importancia de una visión estratégica que permita vincular lo local con programas internacionales. Según indicó, esto podría generar nuevas oportunidades para emprendedores, instituciones y para la transformación del Estado.

La participación en el lanzamiento se enmarca en la estrategia que viene impulsando el Gobierno de Salto para fortalecer la innovación pública y el desarrollo productivo, incorporando nuevas tecnologías al servicio del territorio.