Esta iniciativa es impulsada por Microsoft junto a actores clave del ecosistema nacional como LATU, MIEM y ANTEL. El evento se desarrolló en Montevideo en el marco de la estrategia país de innovación. En representación del Gobierno de Salto, el coordinador de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, participó de la instancia que marcó la puesta en marcha del primer laboratorio de este tipo en América del Sur.
Innovación y tecnología
Salto apuesta a la inteligencia artificial tras participar en el lanzamiento de AI for Good Lab
El departamento de Salto busca posicionarse en la agenda de innovación tecnológica luego de participar en el lanzamiento del programa AI for Good Lab.