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Sociedad Salto | innovación |

Innovación y tecnología

Salto apuesta a la inteligencia artificial tras participar en el lanzamiento de AI for Good Lab

El departamento de Salto busca posicionarse en la agenda de innovación tecnológica luego de participar en el lanzamiento del programa AI for Good Lab.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Esta iniciativa es impulsada por Microsoft junto a actores clave del ecosistema nacional como LATU, MIEM y ANTEL. El evento se desarrolló en Montevideo en el marco de la estrategia país de innovación. En representación del Gobierno de Salto, el coordinador de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, participó de la instancia que marcó la puesta en marcha del primer laboratorio de este tipo en América del Sur.

El programa tiene como objetivo promover soluciones basadas en inteligencia artificial con impacto social, productivo y público, a través de formación, co-innovación y acompañamiento en la implementación de proyectos.

La iniciativa forma parte de una estrategia global orientada a aplicar la inteligencia artificial en la resolución de desafíos en áreas como la salud, la sostenibilidad, la agricultura y el desarrollo social. Para ello, busca articular el trabajo entre gobiernos, empresas y organizaciones, fomentando proyectos de alto impacto.

En ese contexto, el Gobierno de Salto comenzó a identificar oportunidades para integrarse activamente a esta agenda, incentivando la presentación de propuestas que combinen innovación, desarrollo productivo y modernización del sector público.

La inteligencia artificial para resolver problemas

“Este tipo de iniciativas nos abre una oportunidad enorme. La inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es una herramienta concreta para resolver problemas reales”, señaló Da Cunda, quien remarcó la intención de posicionar al departamento dentro de estas redes globales.

El jerarca también subrayó la importancia de una visión estratégica que permita vincular lo local con programas internacionales. Según indicó, esto podría generar nuevas oportunidades para emprendedores, instituciones y para la transformación del Estado.

La participación en el lanzamiento se enmarca en la estrategia que viene impulsando el Gobierno de Salto para fortalecer la innovación pública y el desarrollo productivo, incorporando nuevas tecnologías al servicio del territorio.

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