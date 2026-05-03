Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orlando Petinatti | Carlos Negro | PIT-CNT

¿Y por casa?

Orlando Petinatti se burló de la vestimenta de Carlos Negro en el acto del 1º de Mayo

Orlando Petinatti se burló de la apariencia de Carlos Negro en el acto del PIT-CNT, sugiriendo que pretendía ser más joven.

Orlando Petinatti se rió de la vestimenta del ministro Carlos Negro.

Orlando Petinatti se rió de la vestimenta del ministro Carlos Negro.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Orlando Petinatti apuesta por el sarcasmo y el humor político contra la izquierda cada vez que puede, en su programa y en sus redes sociales. Esta vez se la agarró con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con ironía se burló de su vestimenta durante el acto del 1º de Mayo organizado por el PIT-CNT. Para el comunicador, que el ministro haya ido al acto con jean, championes y una gorra era pretender pasar por un "jovencito", pese a su edad.

“Detuvieron en el acto del PIT-CNT a joven que quiso hacerse pasar por el ministro del Interior. Por usurpación de identidad fue apresado pero fue liberado minutos después cuando se confirmó que el jovencito era el mismo ministro”, posteó Petinatti.

La vestimenta de Carlos Negro

La broma apuntaba directamente a la vestimenta informal de Carlos Negro durante el acto, buscando la risa fácil de sus seguidores, que oscilaron entre la carcajada cómplice de algunos y la crítica al tono del comentario de otros.

"No sabía que usar championes y un jean era de pendejo, la verdad me dejás helada che", comentó Yamu.

"Criticar esto es de mediocre. ¿Te miraste a un espejo?", agregó Clafer.

"El nivel de envidia de este pelado es increíble", añadió Lucass23.

Otros siguieron el tono de la burla y se sumaron a la línea de llamar "Pendejo cheto" al ministro.

Temas

Te puede interesar