Orlando Petinatti apuesta por el sarcasmo y el humor político contra la izquierda cada vez que puede, en su programa y en sus redes sociales. Esta vez se la agarró con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con ironía se burló de su vestimenta durante el acto del 1º de Mayo organizado por el PIT-CNT. Para el comunicador, que el ministro haya ido al acto con jean, championes y una gorra era pretender pasar por un "jovencito", pese a su edad.
¿Y por casa?
Orlando Petinatti se burló de la vestimenta de Carlos Negro en el acto del 1º de Mayo
Orlando Petinatti se burló de la apariencia de Carlos Negro en el acto del PIT-CNT, sugiriendo que pretendía ser más joven.