Orlando Petinatti se burló de la vestimenta de Carlos Negro en el acto del 1º de Mayo

Orlando Petinatti apuesta por el sarcasmo y el humor político contra la izquierda cada vez que puede, en su programa y en sus redes sociales. Esta vez se la agarró con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con ironía se burló de su vestimenta durante el acto del 1º de Mayo organizado por el PIT-CNT. Para el comunicador, que el ministro haya ido al acto con jean, championes y una gorra era pretender pasar por un "jovencito", pese a su edad.