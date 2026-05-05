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Deportes Franco Escobar | Club Atlético Peñarol |

final caliente

¿Qué pasó con Franco Escobar y un grupo de hinchas de Peñarol al final del partido?

Tras siete partidos sin ganar, Franco Escobar protagonizó un tenso cruce con los hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo.

Escobar y un final complicado en el Campeón del Siglo

Escobar y un final complicado en el Campeón del Siglo
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Caras y Caretas Diario

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En un clima de creciente hostilidad, Club Atlético Peñarol sumó su séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria tras igualar 1-1 frente a Defensor Sporting. El encuentro, disputado en el Estadio Campeón del Siglo, estuvo marcado no solo por el resultado deportivo, sino por un tenso cruce entre el lateral argentino Franco Escobar y la parcialidad aurinegra.

El detonante: el cambio al minuto 83

La frustración de la tribuna estalló cuando el director técnico, Diego Aguirre, decidió el ingreso de Gastón Togni en sustitución de Escobar. El defensor rosarino, que se desempeñó por la banda izquierda, optó por abandonar el campo de juego por el sector de la Tribuna José Pedro Damiani para agilizar el trámite.

Sin embargo, en su trayecto hacia el banco de suplentes, Escobar fue blanco de duros insultos y reclamos por parte de los aficionados ubicados en la Tribuna Washington Cataldi. Lejos de ignorar las críticas, el futbolista respondió a los agravios mientras caminaba, lo que intensificó el malestar de los presentes y extendió las protestas hacia la Tribuna Henderson. Algunas imágenes de la televisación sugieren incluso que se arrojaron proyectiles mientras el jugador pasaba por la tribuna Cataldi.

Un fortín que ha dejado de serlo

La crisis de resultados ha transformado el Estadio Campeón del Siglo, tradicionalmente una fortaleza para el "Mirasol", en un escenario de reclamos. Peñarol acumula ya cinco encuentros sin ganar en condición de local, una racha que ha colmado la paciencia de los fanáticos, quienes despidieron al equipo y al cuerpo técnico con cánticos de advertencia.

"Si no ganan este jueves, qué quilombo se va a armar", fue el grito unánime de la tribuna, dejando claro que el margen de error se ha agotado.

Rumbo a la "final" por Copa Libertadores

Este episodio ocurre en el momento más crítico de la temporada. Peñarol se prepara para enfrentar una auténtica final este jueves frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro es vital para las aspiraciones del equipo de Diego Aguirre de mantenerse con vida en la Copa Libertadores.

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