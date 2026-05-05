En un clima de creciente hostilidad, Club Atlético Peñarol sumó su séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria tras igualar 1-1 frente a Defensor Sporting. El encuentro, disputado en el Estadio Campeón del Siglo, estuvo marcado no solo por el resultado deportivo, sino por un tenso cruce entre el lateral argentino Franco Escobar y la parcialidad aurinegra.
final caliente
¿Qué pasó con Franco Escobar y un grupo de hinchas de Peñarol al final del partido?
Tras siete partidos sin ganar, Franco Escobar protagonizó un tenso cruce con los hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo.