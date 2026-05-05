¿Qué pasó con Franco Escobar y un grupo de hinchas de Peñarol al final del partido?

Un fortín que ha dejado de serlo

La crisis de resultados ha transformado el Estadio Campeón del Siglo, tradicionalmente una fortaleza para el "Mirasol", en un escenario de reclamos. Peñarol acumula ya cinco encuentros sin ganar en condición de local, una racha que ha colmado la paciencia de los fanáticos, quienes despidieron al equipo y al cuerpo técnico con cánticos de advertencia.

"Si no ganan este jueves, qué quilombo se va a armar", fue el grito unánime de la tribuna, dejando claro que el margen de error se ha agotado.

Rumbo a la "final" por Copa Libertadores

Este episodio ocurre en el momento más crítico de la temporada. Peñarol se prepara para enfrentar una auténtica final este jueves frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro es vital para las aspiraciones del equipo de Diego Aguirre de mantenerse con vida en la Copa Libertadores.