Defensa de Moisés informó sobre su salud y respondió por posibles incumplimientos

La defensa de Moisés Martínez —el joven condenado a 12 años por el homicidio de su padre y que cumple prisión domiciliaria mientras la sentencia queda firme— informó que el foco actual está puesto en su estado de salud mental, en medio de la controversia por presuntos incumplimientos que motivaron la fijación de una audiencia judicial para este jueves.
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En un comunicado fechado este martes, el equipo interdisciplinario que lo asiste señaló que Martínez “se encuentra atravesando un estado de salud mental delicado” y que permanece internado en el Hospital Pasteur tras “la ingesta de medicación en cantidades elevadas”. Según indicaron, desde su salida del centro penitenciario presenta “alta ansiedad, significativa angustia y desajustes vinculados a lo vivenciado”.
El texto también advierte que la exposición mediática reciente —incluida la difusión de su domicilio, cuya reserva había sido otorgada por la Justicia— lo colocó en “una situación de vulnerabilidad junto a su familia”, y que la reiteración de episodios de exposición implica “revictimización”, lo que ha profundizado su malestar.
Asimismo, indicaron que se había gestionado una consulta psiquiátrica para el 6 de mayo y que se solicitó judicialmente el traslado correspondiente, remarcando que “la gestión del cumplimiento se llevó adelante de forma responsable, más allá de una situación puntual que puede presentarse en los primeros días de una prisión domiciliaria”.
Sobre versiones vinculadas al consumo de sustancias, el comunicado subraya que existe normativa que “prohíbe la discriminación por este motivo” y reitera la responsabilidad estatal en la protección de personas en contextos de violencia intrafamiliar.
Sobre incumplimientos en el arresto domiciliario
El comunicado también informa que en la próxima audiencia, prevista para el día jueves 7 de abril, "se brindarán las explicaciones correspondientes" a los tres incumplimientos en el arresto domiciliario informados por Dinama y que luego trascendieron en la prensa.
Desde el equipo defensor, explicaron a Caras y Caretas que para el correcto funcionamiento de la baliza de seguridad, la vivienda debe contar con conexión regular a UTE, algo que al momento de la colocación del dispositivo no estaba efectivo pero que se tramitó al día siguiente de la audiencia.
El equipo defensor sostuvo que “dichos aspectos ya han sido regularizados”. En ese sentido, afirmó que los registros requeridos fueron comunicados en tiempo y forma y que se acreditó que el domicilio “contaba con las condiciones necesarias para la colocación de la baliza”.
Preocupación por filtración a la prensa
La defensa expresó preocupación por la filtración a la prensa de información que, según indicó, “se encontraba exclusivamente en ámbitos estatales”, como registros policiales y datos sensibles del caso. Reclamó, en ese marco, “respeto al momento de informar”, dada la “sensibilidad del caso y el impacto en las personas involucradas”.