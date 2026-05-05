Defensa de Moisés informó sobre su salud y respondió por posibles incumplimientos

Asimismo, indicaron que se había gestionado una consulta psiquiátrica para el 6 de mayo y que se solicitó judicialmente el traslado correspondiente, remarcando que “la gestión del cumplimiento se llevó adelante de forma responsable, más allá de una situación puntual que puede presentarse en los primeros días de una prisión domiciliaria”.

Sobre versiones vinculadas al consumo de sustancias, el comunicado subraya que existe normativa que “prohíbe la discriminación por este motivo” y reitera la responsabilidad estatal en la protección de personas en contextos de violencia intrafamiliar.

Sobre incumplimientos en el arresto domiciliario

El comunicado también informa que en la próxima audiencia, prevista para el día jueves 7 de abril, "se brindarán las explicaciones correspondientes" a los tres incumplimientos en el arresto domiciliario informados por Dinama y que luego trascendieron en la prensa.

Desde el equipo defensor, explicaron a Caras y Caretas que para el correcto funcionamiento de la baliza de seguridad, la vivienda debe contar con conexión regular a UTE, algo que al momento de la colocación del dispositivo no estaba efectivo pero que se tramitó al día siguiente de la audiencia.

El equipo defensor sostuvo que “dichos aspectos ya han sido regularizados”. En ese sentido, afirmó que los registros requeridos fueron comunicados en tiempo y forma y que se acreditó que el domicilio “contaba con las condiciones necesarias para la colocación de la baliza”.

Preocupación por filtración a la prensa

La defensa expresó preocupación por la filtración a la prensa de información que, según indicó, “se encontraba exclusivamente en ámbitos estatales”, como registros policiales y datos sensibles del caso. Reclamó, en ese marco, “respeto al momento de informar”, dada la “sensibilidad del caso y el impacto en las personas involucradas”.