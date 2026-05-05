La vicepresidenta Carolina Cosse presentó ambicioso proyecto

Proyecto urbano integral

La iniciativa es presentada como un proyecto urbano integral, con intervenciones en el exterior del Palacio Legislativo. En Avenida de las Leyes, se prevé eliminar uno de los carriles para ampliar los espacios verdes con canteros y arbolado, además de introducir cambios en la circulación vehicular.

El informe técnico concluye que “es inviable el cierre total del anillo interno” de esa avenida sin realizar ajustes en el anillo externo y en calles cercanas. En ese sentido, se proponen modificaciones en semáforos, flechamientos, relocalización de paradas de ómnibus y cambios en el carril solo bus de Fernández Crespo, entre otras medidas.

También se plantea convertir en semipeatonal un tramo de la calle General Flores, entre las facultades de Medicina y de Química y el Palacio Legislativo.

La obra sería ejecutada mediante licitación de proyecto y obra, y se financiaría con recursos del programa 747, creado en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, que dispone de 400 millones de pesos como base.

En cuanto al anexo, se proyecta su construcción en la zona de la calle Ramón Escobar, que conecta Avenida del Libertador con Francisco Acuña de Figueroa. Allí existen actualmente viviendas vacías, otras tapiadas y algunas habitadas.

Para avanzar en la obra, la Comisión Administrativa trabaja con el Ministerio de Vivienda en la recuperación de esos padrones mediante realojos.

El proyecto prevé la incorporación de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos. De acuerdo a estimaciones, y sujeto a la coordinación con organismos como el Ministerio de Vivienda, las obras podrían comenzar hacia diciembre.

Fuentes políticas indicaron que los partidos de la oposición con representación en la comisión, Partido Nacional y Partido Colorado, evaluarán el proyecto en sus respectivas internas.