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Política

Palacio Legislativo

La vicepresidenta Carolina Cosse presentó ambicioso proyecto

La obra sería ejecutada mediante licitación de proyecto y obra y se financiaría con recursos del programa 747 que dispone de 400 millones de pesos como base.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La vicepresidenta de la República Carolina Cosse presentó un ambicioso proyecto que propone un nuevo anexo edilicio y modificaciones en el entorno del Palacio Legislativo, con cambios en la circulación y en los espacios públicos de la zona. La iniciativa ya fue remitida a la Comisión Administrativa y será tratada el jueves 14.

El documento habla de “Intervención Urbana Centenario del Palacio Legislativo”, que plantea dos ejes principales: la construcción de un edificio anexo y una intervención urbana en el entorno del edificio histórico. El texto incluye un informe técnico de 70 páginas con análisis de impacto, entre ellos en el tránsito.

El proyecto establece la construcción de un anexo de 2.600 metros cuadrados con funciones parlamentarias, que incluiría oficinas, como la del comisionado parlamentario, áreas de archivo, espacios vinculados a la biblioteca, salas de reuniones y un vacunatorio. A su vez, propone destinar parte del edificio a un hogar estudiantil y a un centro CAIF.

Proyecto urbano integral

La iniciativa es presentada como un proyecto urbano integral, con intervenciones en el exterior del Palacio Legislativo. En Avenida de las Leyes, se prevé eliminar uno de los carriles para ampliar los espacios verdes con canteros y arbolado, además de introducir cambios en la circulación vehicular.

El informe técnico concluye que “es inviable el cierre total del anillo interno” de esa avenida sin realizar ajustes en el anillo externo y en calles cercanas. En ese sentido, se proponen modificaciones en semáforos, flechamientos, relocalización de paradas de ómnibus y cambios en el carril solo bus de Fernández Crespo, entre otras medidas.

También se plantea convertir en semipeatonal un tramo de la calle General Flores, entre las facultades de Medicina y de Química y el Palacio Legislativo.

La obra sería ejecutada mediante licitación de proyecto y obra, y se financiaría con recursos del programa 747, creado en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, que dispone de 400 millones de pesos como base.

En cuanto al anexo, se proyecta su construcción en la zona de la calle Ramón Escobar, que conecta Avenida del Libertador con Francisco Acuña de Figueroa. Allí existen actualmente viviendas vacías, otras tapiadas y algunas habitadas.

Para avanzar en la obra, la Comisión Administrativa trabaja con el Ministerio de Vivienda en la recuperación de esos padrones mediante realojos.

El proyecto prevé la incorporación de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos. De acuerdo a estimaciones, y sujeto a la coordinación con organismos como el Ministerio de Vivienda, las obras podrían comenzar hacia diciembre.

Fuentes políticas indicaron que los partidos de la oposición con representación en la comisión, Partido Nacional y Partido Colorado, evaluarán el proyecto en sus respectivas internas.

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