Orsi se "compró" un problema con su visita al portaviones estadounidense

A través de un comunicado, el Pit-Cnt también manifestó que Orsi "violentó" la Constitución al no solicitar la autorización al Parlamento para el ingreso de la aeronave extranjera. Asimismo, la central sindical remarcó que la visita del presidente se dio de forma paralela a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reiterar “sus amenazas” hacia Cuba. “Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, afirmó el Pit-Cnt.

Voces críticas

Este lunes aparecieron voces críticas también a la interna del oficialismo. En declaraciones a radio Carve, el ministro de Trabajo y Seguridad social y dirigente del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que él no hubiera visitado el portaviones. “A mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo”, afirmó, si bien puntualizó que él no fue electo presidente. Para Castillo, “parece difícil de explicar” mantener un mensaje a favor de la paz y “al mismo tiempo” visitar “una nave que es de guerra” y que “no está desparramando paz y solidaridad en el mundo”.

El senador y secretario general del Partido Comunista, Óscar Andrade, consideró que la actuación de Orsi fue “inoportuna” en el contexto actual. Señaló que la visita del presidente al portaaviones se dio cuando existe una “agresividad brutal de los Estados Unidos hacia nuestra América Latina” y un “bloqueo criminal” contra 11 millones de cubanos.

Andrade, quien actualmente es el coordinador de la bancada frenteamplista, anunció que el tema se trataría en la bancada, al igual que la controversia sobre la posible inconstitucionalidad.

En cambio, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió la acción del mandatario. La dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que se trató de un hecho protocolar a nombre del Estado uruguayo. La ministra resaltó que no hubo ingreso de tropas ni despliegues militares estadounidenses en territorio nacional.