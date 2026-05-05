"Tres días secuestrados": Vignolo reveló detalles inéditos sobre la detención de la flotilla

Sobre el vínculo con autoridades uruguayas, señaló: “Ahí nos pudimos poner en contacto con parte de la delegación en Uruguay, que inmediatamente lo llamó alguien de Cancillería, de la embajada de Uruguay en Grecia, donde se pusieron a disposición. Nos consiguieron el vuelo de Creta Atenas y de Atenas o Madrid para tomar el vuelo que ya teníamos abierto nosotros hacia Barcelona y Barcelona Madrid y de Madrid a Uruguay".

"En algún momento nos sentimos extremadamente solos"

Sin embargo, fue crítico con la respuesta inicial, “Sinceramente, en algún momento nos sentimos extremadamente solos… en su momento sí nos sentimos muy solos, que no contamos con el apoyo del gobierno uruguayo, pero después se pusieron a disposición y rápidamente pudimos solucionar algunas cosas”.

El secuestraron de dos compañeros

El activista también apuntó contra el accionar europeo: “Lo que pasó con la Unión Europea nos llama poderosamente la atención… y nos preocupa aún más por el manejo del lobby sionista y el poder que maneja es brutal, con la complicidad del gobierno griego secuestraron a dos de nuestros compañeros, a Tiago y a Zaif. Cuando nos liberan en la isla de Creta, en un puerto petrolero muy aislado, nosotros le decimos que nos faltaban Thiago y Zaif, que estaban siendo secuestrados en el barco de guerra del gobierno de Israel y no fueron capaces de hacer absolutamente nada”.

Además, denunció irregularidades durante su retención: “No se sabe si cautivos, presos o retenidos por las autoridades griegas, porque no nos querían dejar ni siquiera bajar del ómnibus… estuvimos ocho horas en el puerto, bajo el sol y sin comida”.

Finalmente, relató que el grupo logró llegar al aeropuerto de Creta escoltado por fuerzas de seguridad, donde nuevamente recibieron apoyo de activistas locales.