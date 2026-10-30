Las 7 mejores formas de descargar videos y Reels de Instagram en Android

Además, detecta videos integrados en páginas web normales y no solo enlaces que copias y pegas. Esto es mucho más útil de lo que parece en Instagram: muchas veces vemos cosas desde el navegador en lugar de la app, como un perfil que abres desde una búsqueda o una publicación que te pasaron como enlace simple. La detección automática en la página cubre estos casos sin necesidad de obtener antes un enlace compartido con el formato perfecto. Funciona sin importar cómo hayas llegado a la publicación, no solo cuando Instagram te da un enlace limpio.

La calidad va desde 144p hasta 4K, y puedes elegirla antes de empezar la descarga. Los Reels se graban en vertical y con buena nitidez, por lo que conviene descargarlos con la misma calidad con la que se subieron; si guardas un Reel en baja resolución se verá bastante peor en la pantalla de tu móvil que en el feed, y eso es algo que se nota enseguida.

Los formatos disponibles son MP4, MP3 o M4A, la app ocupa unos 20MB una vez instalada, solo pide permisos de almacenamiento y red, y es totalmente gratis sin opciones de pago. Esto significa que no te encontrarás con avisos para pagar al guardar un video o Reel, y siempre tendrás la opción de extraer solo el audio si lo único que te interesa de un Reel es su sonido. El Snaptube APK se instala directamente desde su sitio web oficial o desde la tienda de apps de la marca de tu móvil, no desde Google Play.

2. Snapgram

Snapgram es un especialista en Instagram que funciona directamente en el navegador sin tener que instalar nada. Abarca todo lo que ofrece Instagram: videos y Reels, historias, publicaciones normales incluyendo carruseles de varias imágenes, fotos de perfil a tamaño completo y colecciones enteras de historias destacadas. La calidad se descarga tal y como se publicó, sin volver a comprimirse.

Dos aspectos lo diferencian de un descargador general. Puedes buscar por nombre de usuario en lugar de necesitar un enlace primero, que es como la gente realmente busca el contenido de alguien. Además, las historias se pueden ver de forma anónima. Elígelo cuando Instagram sea la única plataforma de la que descargas y quieras esas opciones específicas para cada tipo de contenido: una foto de perfil y una colección de historias destacadas son cosas distintas, y tener una página para cada una es mucho mejor que esperar a que un descargador genérico adivine bien.

3. SSSGram

SSSGram es la otra herramienta web exclusiva para Instagram de esta lista, y su enfoque es ligeramente distinto. Los Reels se descargan sin marca de agua, y las historias y las historias destacadas mantienen su calidad original en HD en lugar de la versión de menor calidad que obtendrías al grabar la pantalla. Sin necesidad de iniciar sesión y sin nada que instalar.

Úsalo cuando lo que más te importe sea la marca de agua —ya sea para reutilizar un clip como referencia o para guardar un Reel en el que un logo estorbaría— o cuando necesites que una historia conserve la calidad con la que se publicó. Entre los dos especialistas: elige Snapgram si buscas compatibilidad con todos los tipos de contenido y búsqueda por nombre de usuario, y SSSGram cuando la marca de agua y la calidad original de las historias y las historias destacadas sean tu prioridad.

4. InsTube

InsTube es una aplicación para Android compatible con más de 100 sitios web, incluido Instagram; no requiere inicio de sesión y admite descargas en 1080p. Es ligera y sencilla, y contiene publicidad.

Es una opción intermedia razonable si prefieres expresamente una app nativa en lugar de una pestaña del navegador y si Instagram es solo uno de los varios sitios de los que descargas contenido. Lo que no te ofrece es la especialización para cada tipo de contenido que tienen las dos opciones anteriores —las historias y las historias destacadas no tienen accesos independientes como allí—, por lo que si esas son las partes de Instagram que más descargas, esta no es la opción ideal. Tómala más bien como una alternativa ligera a una aplicación multiplataforma completa que como una herramienta exclusiva para Instagram.

5. Hitube

Hitube funciona tanto en versión web como mediante un APK para Android, y cuenta con una sección dedicada a Instagram: los Reels, las historias y la visualización anónima de historias tienen sus propias páginas. Admite descargas en 1080p, no requiere registro y no tiene nada de publicidad.

Es ideal si Instagram es solo una de las tantas redes sociales de las que descargas contenido y prefieres gestionarlo todo desde un mismo lugar; sus secciones para TikTok, Facebook y Twitter/X funcionan de la misma manera. Si solo te interesa Instagram, es menos completa que Snapgram o SSSGram, pero como una sola pestaña que abarca varias plataformas resulta muy práctica. Además, el APK te permite hacer descargas por lotes más adelante si lo deseas, así que primero puedes probar la versión para navegador.

6. SaveFrom.net

SaveFrom.net es una herramienta web veterana que permite descargar publicaciones, Reels e Historias de Instagram, entre unas 40 plataformas más, y es compatible con 1080p.

Úsala como una opción de emergencia: no requiere instalación, funciona desde cualquier navegador y es perfecta para bajar un archivo puntual cuando usas el teléfono de otra persona o tienes poco espacio. Dos advertencias hacen que no sea la mejor opción para el día a día: el dominio cambia con frecuencia, así que verifica bien dónde entras, y la página tiene anuncios diseñados para parecer botones de descarga reales. Lee bien antes de pulsar. Es realmente útil para lo que ofrece (un solo archivo, sin configuraciones y listo), pero no es para usarla a diario y, en el caso concreto de Instagram, no ofrece opciones específicas según el tipo de contenido.

7. BitDownloader

BitDownloader es una herramienta web multiusos que cuenta con una sección para Instagram entre muchas otras; es gratuita, no requiere registro ni tiene límites declarados, y es compatible con HD.

Su verdadero valor está en servir como alternativa de respaldo y no como primera opción. Cuando un enlace de Instagram no funciona en ningún otro sitio, pasarlo por un procesador diferente a veces da resultado sin que sepas muy bien por qué. Por otro lado, es un servicio pequeño con opiniones dispares sobre su fiabilidad, y su soporte para Instagram carece de las funciones avanzadas por tipo de contenido que ofrecen las herramientas especializadas. Guárdala como una tercera opción, no como la principal. El motivo para tenerla en marcadores es que los procesadores fallan de forma independiente, así que contar con una tercera alternativa no cuesta nada y a veces te saca de un apuro.

¿Cuál deberías usar?

Si solo descargas contenido de Instagram y lo quieres todo (Historias, historias destacadas, fotos de perfil, publicaciones con varias fotos), usa una de las dos herramientas especializadas y empieza por Snapgram para buscar por nombre de usuario y ver Historias de forma anónima.

Si sueles descargar de Instagram y de varias plataformas más, el Snaptube original lo cubre todo en una sola app, con resoluciones que hacen que los Reels se vean con la misma calidad que en el feed.

Y si solo necesitas hacer una descarga puntual en un teléfono donde prefieres no instalar nada, entra a una herramienta web, descarga el archivo y cierra la pestaña. Esa es la gran ventaja de las opciones online: no requieren mantenimiento ni dejan nada guardado.