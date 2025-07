Las apps más curiosas que puedes probar en tu móvil

Send Me to Heaven: la app que te hace lanzar el móvil

Quizás una de las apps más locas de todas: Send Me to Heaven mide la altura a la que eres capaz de lanzar tu teléfono, utilizando el acelerómetro. No sorprende que haya sido prohibida en la App Store de Apple, ya que fomenta comportamientos potencialmente peligrosos tanto para el usuario como para el dispositivo. En Android sigue disponible y conserva una comunidad fiel que combina valentía e inconsciencia en un desafío único.