El presidente Yamandú Orsi recibirá este lunes a representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que reúne a los propietarios de los principales diarios del continente, y firmará acuerdos impulsados por la SIP sobre la libertad de prensa y su defensa. Se trata de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta II.
hay preocupación
Orsi recibe a delegación de la SIP y firma declaraciones sobre libertad de prensa
Las declaraciones que firmará Orsi son las de Chapultepec y de Salta II y refieren a la libertad de prensa y su defensa ante potenciales amenazas.