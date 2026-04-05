Orsi recibe a delegación de la SIP y firma declaraciones sobre libertad de prensa

Por su parte, la Declaración de Salta II, actualizada en 2024, incorpora los desafíos contemporáneos: la circulación de información en entornos digitales, la desinformación, las plataformas tecnológicas y el impacto de los nuevos modelos de comunicación.

Ambos documentos no son jurídicamente vinculantes, pero sí representan compromisos políticos de alto nivel, asumidos por gobiernos frente a la comunidad internacional.

Delegación de la SIP

La delegación de la SIP, integrada por referentes de medios como The New York Times, Clarín y La Voz del Interior, mantendrá reuniones con distintos actores del sistema institucional y mediático uruguayo. Entre ellos: el presidente Yamandú Orsi, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, periodistas y directivos de medios.

El objetivo es relevar de primera mano el estado del ejercicio periodístico en el país y elaborar conclusiones que serán presentadas a nivel regional.

Uruguay mantiene una posición destacada en la región en materia de libertad de prensa. El Índice Chapultepec lo ubica en la categoría de “baja restricción”, ascendiendo del sexto al quinto lugar entre 23 países evaluados .

(En base a APU)