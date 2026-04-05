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Política propietarios |

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Orsi recibe a delegación de la SIP y firma declaraciones sobre libertad de prensa

Las declaraciones que firmará Orsi son las de Chapultepec y de Salta II y refieren a la libertad de prensa y su defensa ante potenciales amenazas.

Orsi reanuda este lunes su agenda.

Orsi reanuda este lunes su agenda.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi recibirá este lunes a representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que reúne a los propietarios de los principales diarios del continente, y firmará acuerdos impulsados por la SIP sobre la libertad de prensa y su defensa. Se trata de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta II.

Según el último informe de la SIP, consignado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), persisten preocupaciones por “acciones aisladas de jueces y fiscales que afectan el libre ejercicio de la actividad periodística”, así como limitaciones en el acceso a la información y discursos estigmatizantes desde el poder político.

La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, es uno de los principales marcos de referencia en las Américas para la defensa de la libertad de expresión. Plantea que este derecho es un pilar fundamental de la democracia y condición indispensable para el ejercicio de otros derechos.

Por su parte, la Declaración de Salta II, actualizada en 2024, incorpora los desafíos contemporáneos: la circulación de información en entornos digitales, la desinformación, las plataformas tecnológicas y el impacto de los nuevos modelos de comunicación.

Ambos documentos no son jurídicamente vinculantes, pero sí representan compromisos políticos de alto nivel, asumidos por gobiernos frente a la comunidad internacional.

Delegación de la SIP

La delegación de la SIP, integrada por referentes de medios como The New York Times, Clarín y La Voz del Interior, mantendrá reuniones con distintos actores del sistema institucional y mediático uruguayo. Entre ellos: el presidente Yamandú Orsi, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, periodistas y directivos de medios.

El objetivo es relevar de primera mano el estado del ejercicio periodístico en el país y elaborar conclusiones que serán presentadas a nivel regional.

Uruguay mantiene una posición destacada en la región en materia de libertad de prensa. El Índice Chapultepec lo ubica en la categoría de “baja restricción”, ascendiendo del sexto al quinto lugar entre 23 países evaluados .

(En base a APU)

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