dLocal, el primer unicornio uruguayo, ahora sponsor de la Selección

La empresa procesa más de 600 métodos de pago locales, desde billeteras digitales hasta redes de dinero móvil, facilitando la participación de miles de millones de personas en la economía digital global.

El primer unicornio uruguayo que llegó a Wall Street

dLocal se convirtió en el primer unicornio de Uruguay en septiembre de 2020, cuando alcanzó una valoración de 1.200 millones de dólares tras una inversión de 200 millones de General Atlantic y Addition. Fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, la compañía salió a bolsa en el Nasdaq en junio de 2021, recaudando más de 600 millones de dólares y alcanzando una valuación superior a los 6.000 millones. Hoy, con clientes como Amazon, Microsoft, Netflix y Spotify, dLocal es un caso de éxito del ecosistema tecnológico uruguayo.

"Simbólico"

Pedro Arnt, CEO de dLocal, expresó sobre el nuevo sponsoreo: "Como empresa nacida en Uruguay y construida durante la última década para servir a los mercados del futuro, apoyar a nuestra selección en el escenario global es profundamente simbólico de lo que hacemos cada día". El ejecutivo agregó que crecieron "apoyando a campeones mundiales en comercio electrónico, movilidad, streaming y viajes en todo el Sur Global, y ahora estamos orgullosos de apoyar a nuestra propia selección".